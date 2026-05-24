La UE confirma la medida que afecta a bares y restaurantes, a partir del 12 de agosto: no podrán servir esto

La protección del medio ambiente se ha convertido en una prioridad fundamental para la Unión Europea en los últimos años. Las instituciones comunitarias impulsan normativas destinadas a reducir la contaminación y fomentar hábitos más sostenibles en todos los sectores económicos. Entre las medidas más recientes destaca la regulación que limita el uso de plásticos de un solo uso, una iniciativa que busca disminuir el impacto ambiental generado por residuos difíciles de reciclar.

En diciembre de 2025, el Parlamento Europeo y el Consejo aprobaron una nueva normativa que afecta directamente a bares, cafeterías y restaurantes de España y del resto de Europa. Esta regulación establece restricciones sobre determinados envases de plástico utilizados habitualmente en la hostelería, especialmente aquellos destinados a servir productos en pequeñas dosis individuales como azúcar, sal, salsas o aliños.

Alternativas a lo tradicional

La medida comenzará a aplicarse el próximo 12 de agosto, coincidiendo con una de las temporadas de mayor actividad turística y hostelera. A partir de esa fecha, los establecimientos ya no podrán entregar a los clientes sobres de plástico desechables para acompañar comidas y bebidas. El objetivo principal es reducir la cantidad de residuos generados diariamente y promover sistemas más responsables con el medio ambiente.

Para adaptarse a la nueva legislación, los negocios deberán recurrir a alternativas sostenibles. Entre las opciones permitidas se encuentran los dispensadores rellenables, recipientes reutilizables, sobres fabricados con papel y envases elaborados con plástico compostable certificado. Muchos locales ya han comenzado a introducir aceiteras, tarros reutilizables y otros formatos que permiten reducir considerablemente el consumo de plástico.

La aplicación de estas medidas también ha generado preocupación en el sector hostelero. Algunos empresarios consideran que el uso de recipientes reutilizables puede complicar el cumplimiento de las normas de higiene y seguridad alimentaria. Mantener una correcta limpieza de dispensadores colectivos exige más controles y cuidados para evitar posibles riesgos sanitarios.

A pesar de ello, la normativa contempla algunas excepciones específicas. Los productos destinados al consumo inmediato podrán seguir utilizando ciertos formatos individuales en determinadas circunstancias. Además, hospitales, residencias y centros sanitarios tendrán un tratamiento especial para garantizar que la conservación de alimentos y bebidas cumpla con las máximas condiciones de seguridad y salubridad.

Impulsar la economía circular

La Unión Europea también prevé endurecer las medidas a partir de 2030. En esa fecha, incluso los envases fabricados con plástico compostable certificado podrían quedar prohibidos, con el propósito de avanzar hacia sistemas de envasado totalmente reciclables y reutilizables. Esta estrategia forma parte de un plan más amplio para impulsar la economía circular y reducir la dependencia de materiales contaminantes.

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Los bares y restaurantes españoles disponen todavía de un periodo de adaptación para reorganizar sus servicios y cumplir con las nuevas exigencias medioambientales. Aunque el cambio supondrá inversiones y modificaciones en la forma de trabajar, también representa una oportunidad para avanzar hacia un modelo de hostelería más sostenible y comprometido con la protección del planeta.