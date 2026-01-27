El truco de un experto para pagar tu hipoteca en 15 años y ahorrar miles de euros

Cada mes, los ciudadanos tienen que pagar una mensualidad a los propietarios o a los bancos por la vivienda. Este pago suele ser una de las principales preocupaciones económicas para quienes tienen una vivienda en propiedad. Elegir cómo afrontar esa deuda a largo plazo no siempre es sencillo, especialmente cuando las condiciones impuestas por los bancos parecen inamovibles.

Lo más habitual es que los clientes acepten un calendario de pagos fijo durante décadas, normalmente 25 o 30 años, sin cuestionar si existen alternativas más eficientes. Sin embargo, reducir el tiempo de la hipoteca y el coste total en intereses es posible si se utilizan estrategias de amortización bien planificadas.

Reducir 15 años de hipoteca

Jonathan Cárdenas, especialista en marketing digital enfocado al sector inmobiliario, ha explicado una de estas fórmulas a través de un vídeo publicado en redes sociales. Su objetivo es mostrar cómo pequeños cambios en la forma de pagar pueden tener un impacto significativo en el plazo total del préstamo.

En su ejemplo, Cárdenas analiza una hipoteca con una cuota mensual de 600 euros a 30 años. Según el experto, aplicando su método se podría reducir el tiempo de pago a la mitad, pasando de tres décadas a solo 15 años, sin necesidad de grandes esfuerzos económicos adicionales.

La clave está en dividir la cuota mensual entre seis. En este caso, el resultado serían 100 euros, una cantidad que se abonaría cada 15 días. Eso sí, es fundamental indicar al banco que estos pagos deben destinarse directamente a amortizar capital y no a intereses. Es decir, si pagas 600 euros, pagar 100 euros addicionales cada 15 días.

De esta manera, el importe pendiente del préstamo se reduce mucho más rápido, lo que provoca una disminución notable del tiempo total de la hipoteca y un ahorro considerable en intereses a largo plazo. “Es una forma sencilla de acortar el préstamo sin alterar tu día a día”, explica Cárdenas.

Por último, Cárdenas advierte de que muchas personas desconocen estas opciones y, sin saberlo, acaban pagando miles de euros de más al banco. “No revisar cómo estás pagando tu hipoteca puede salirte muy caro”, concluye, animando a los propietarios a informarse mejor sobre sus posibilidades.