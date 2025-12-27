El Tribunal Supremo confirma: Los bancos ya tienen que devolver el dinero a las víctimas de fraude en transferencias

Todas aquellas personas que hayan sufrido un fraude a la hora de realizar una transferencia están de enhorabuena tras la última sentencia del Tribunal Supremo en la que se pretende proteger a los clientes de los bancos y su dinero.

La resolución del 27 de noviembre de 2025 indica que los bancos están obligados a comprobar que el número de cuenta, el IBAN, coincide con el beneficiario real antes de ejecutar la operación para que no ocurran estafas por suplantación de identidad y que, si no lo hacen, serán ellos mismos los que cargarán con las consecuencias y deberán devolver el importe a sus propietarios originales.

Palacio de Justicia, sede del Tribunal Supremo. / Alberto Ortega - Europa Press

Esta medida está en marcha desde el pasado 9 de octubre y se solucionó gracias al caso de una empresa que recibió un correo electrónico en el que se suplantaba la identidad de uno de sus proveedores.

Entonces, la compañía realizó diversas transferencias al número de cuenta nuevo que aparecía en las comunicaciones, pero la realidad es que el dinero terminó en las manos equivocadas al tratarse de un caso fraudulento, aunque como todavía no estaba en marcha esta nueva ley, en 2019, no se pudo resolver a favor.

Hasta ahora, la legislación indicaba que toda transferencia se daba por válida cuando el dinero se enviaba al número de cuenta indicado por el que lo pedía, sin importar si el nombre del beneficiario coincidía o no, por lo que los bancos se podían lavar las manos en casos de suplantación de identidad como el mencionado.

Sede del Banco Santander en Madrid. / ·

El problema ahora es que las entidades pueden defenderse y evitar la devolución de los importes en los casos ocurridos previamente a la fecha indicada, el 9 de octubre, pero posteriormente ya estarán obligados a efectuar la devolución íntegra, integrándolos así en la detección de los fraudes en Europa, pues la modificación del Reglamento europeo de servicios de pago de 2024, que empezó a aplicarse a partir del décimo mes del 2025.

Con ello, las autoridades esperan poner freno a una práctica cada vez más habitual, el 'phishing', con el que se consigue engañar a la víctima haciéndose pasar por una entidad bancaria para que revele desde sus datos personales, hasta la información bancaria.

Más allá de los bancos, algunas plataformas donde es fácil encontrarse con casos de este tipo son Netflix o Spotify, con más de un millón de intentos este 2025, con la finalidad de adquirir información de los usuarios, según la empresa de ciberseguridad Karspersky.