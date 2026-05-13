Traicionan a José Elías y a Gerard Piqué: "Esa persona sale de mi organización no de las mejores maneras… y a raíz de ahí, él va a la CNMV"

El caso que ha terminado con sanciones de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) contra el exfutbolista Gerard Piqué y el empresario José Elías sigue rodeado de controversia por las versiones enfrentadas sobre el origen de la investigación y el uso de supuesta información privilegiada.

La CNMV ha impuesto multas de 200.000 euros a Piqué y 100.000 euros a José Elías por infracciones consideradas "muy graves", relacionadas con operaciones bursátiles sobre acciones de Atrys Health.

Según el regulador, Piqué habría comprado acciones tras acceder a información relevante no pública vinculada a una futura OPA, información que supuestamente procedería de José Elías.

Atrys Health / Archivo

La operación de Aspi y el foco de la investigación

El caso se centra en la compra de acciones previa a una OPA y en si existió o no información privilegiada que condicionara las decisiones de inversión.

La CNMV sostiene que la secuencia de operaciones y los testimonios recogidos justifican la sanción, mientras que los implicados rechazan esta interpretación.

José Elías niega haber transmitido cualquier información sensible a Piqué durante la reunión en la que coincidieron.

Afirma que el encuentro fue estrictamente profesional y centrado en posibles colaboraciones empresariales, especialmente relacionadas con la Kings League y otros proyectos de negocio del exfutbolista.

La reunión y la versión del empresario

Elías reconoce la existencia de una comida en Barcelona con cuatro participantes, pero insiste en que no se habló en ningún momento de la OPA ni de la operación bursátil.

También asegura que uno de los puntos polémicos del caso es una fotografía tomada durante ese encuentro, utilizada, según su versión, como parte del expediente junto al testimonio de un antiguo directivo.

El papel del antiguo directivo

Según José Elías, un excolaborador de su empresa habría sido quien acudió posteriormente a la CNMV tras abandonar la organización en malos términos.

Este hecho, según su versión, habría sido el detonante de la investigación.

El empresario insiste en que no obtuvo ningún beneficio económico de la operación y que le era indiferente que Piqué comprara o no acciones.

También evita señalar directamente al exfutbolista como responsable de un uso indebido de información.

Posturas enfrentadas y situación actual

Mientras la CNMV mantiene su criterio sancionador, las defensas sostienen que no existen pruebas directas de transmisión de información privilegiada, sino interpretaciones basadas en el contexto.

José Elías ha anunciado que recurrirá la sanción, mientras que Piqué niega haber actuado con información privilegiada.

El caso sigue generando debate en el entorno financiero y mediático español, al combinar elementos de inversión, relaciones personales y el uso de pruebas indirectas en procedimientos sancionadores.