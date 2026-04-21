"Trabajé desde los 15": el caso de un jubilado que reabre el debate sobre las pensiones en España

El caso de Agustín Selfa ha vuelto a poner sobre la mesa el debate sobre el sistema de pensiones en España. Después de una vida laboral que comenzó a los 15 años, este jubilado asegura que la prestación que recibe no refleja el esfuerzo de casi cinco décadas de trabajo.

Con un total de 47 años cotizados, su pensión actual asciende a apenas 810 euros mensuales, una cifra que, aunque mejoró desde los 740 euros iniciales tras varias reclamaciones, sigue considerándose insuficiente.

Selfa sostiene que existen periodos de su vida laboral que no han sido reconocidos oficialmente, lo que habría reducido la cuantía final que percibe. Un perjuicio económico que le acompañará el resto de su vida.

Entre esos periodos, señala el tiempo dedicado al servicio militar obligatorio, así como los dos años en los que ejerció como concejal. Según explica, estas etapas no figuran en su historial de cotización, lo que ha tenido un impacto directo en su pensión. Por ello, continúa luchando para que se revisen sus datos y se reconozcan estos años.

Jubilados de vacaciones / Freepik.

Su trayectoria profesional ha sido muy extensa y variada. Comenzó como cerrajero y posteriormente trabajó como fotógrafo, manteniendo una actividad constante durante décadas.

Sin embargo, su experiencia refleja una preocupación creciente entre muchos jubilados: la sensación de que el sistema no siempre compensa de forma justa los años trabajados.

Este caso es uno más de todos los que se dan en un contexto de cambios en la legislación. Actualmente, la edad de jubilación en España depende de los años cotizados. Quienes superan los 38 años y tres meses pueden retirarse a los 65 años, mientras que el resto debe esperar más tiempo, con una edad que aumentará progresivamente hasta los 67 años en 2027.

A esta situación se suma el incremento del coste de vida, que afecta especialmente a los pensionistas. Gastos como la vivienda, la energía o la alimentación reducen el margen económico mensual, generando mucha inquietud entre quienes dependen exclusivamente de su pensión.