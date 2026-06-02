Un trabajador de Telefónica de 57 años denuncia a la empresa por discriminación y pide 15 mil euros: el Tribunal Superior lo rechaza

Un trabajador de Telefónica de 57 años ha denunciado a la compañía por discriminación pidiendo 15.002 euros como compensación, pero el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha rechazado su demanda. El caso gira en torno a un ERE pactado con la representación de los trabajadores, en el que el empleado consideró que las condiciones económicas variaban de forma injustificada en función de la edad.

Qué reclamaba

El trabajador, nacido en 1967, se acogió voluntariamente al despido colectivo de 2024 y después llevó el caso a los tribunales al entender que las condiciones del acuerdo eran discriminatorias. Pedía que se le aplicaran las mismas condiciones que a otros empleados nacidos en 1968, además de una indemnización de 15.002 euros por daños morales.

La diferencia estaba en el complemento de prejubilación y en la prima adicional ligada a la salida voluntaria. Para su grupo de edad, el acuerdo fijaba un 62% del salario regulador hasta los 63 años y un 34% hasta los 65, mientras que para otros trabajadores nacidos un año después las cifras eran algo más favorables

Tribunal Superior de Justicia de Madrid / Sport

La respuesta del tribunal

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid rechazó la demanda y dio la razón a Telefónica. La sentencia considera que no hubo una imposición unilateral por parte de la empresa, sino un pacto alcanzado en el marco del despido colectivo con los representantes de los trabajadores.

El tribunal también entendió que la diferencia de trato por edad puede estar justificada en un contexto como este, teniendo en cuenta factores como la proximidad a la jubilación y el acceso a las prestaciones por desempleo. Por eso descartó que existiera una represalia o una vulneración de la garantía de indemnidad.

Lo que nos deja el caso

Este fallo vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre hasta qué punto las condiciones de salida pueden variar según la edad del trabajador. En este caso concreto, la justicia ha considerado que el sistema pactado en el ERE estaba amparado por el acuerdo colectivo y no suponía ninguna discriminación ilegal.