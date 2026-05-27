'Torrente Presidente' ya tiene fecha para su estreno en Netflix tras arrasar en España

En los últimos años, muchos espectadores prefieren esperar al estreno digital para ver la película cómodamente desde el sofá. Se ha vuelto habitual que las grandes producciones españolas lleguen a las plataformas de streaming unos meses después de su paso por cines, siguiendo una estrategia que busca mantener el interés del público durante más tiempo.

La saga Torrente se ha consolidado como uno de los fenómenos más duraderos del cine comercial español. Desde finales de los años noventa, cada nueva entrega ha conseguido despertar curiosidad y generar conversación tanto entre seguidores veteranos como entre nuevos espectadores. Esta continuidad explica por qué la sexta película sigue teniendo tanta repercusión.

Con más de 2 millones de espectadores y 16 millones de euros recaudados en apenas 10 días, la nueva entrega de 'Torrente Presidente' fue el nuevo fenómeno del cine español, un hito inesperado después de que la última película únicamente recaudase 10,6 millones de euros en todo su recorrido. Esta última, ha superado los 30 millones de euros de recaudación en cines y ronda los 4 millones de espectadores desde su estreno: uno de los mayores éxitos recientes del cine español.

Lo nuevo de Santiago Segura ha demostrado que una buena campaña de marketing es imprescindible para que una película conecte con el público. Y en este caso, ha bastado con no publicar el tráiler hasta después del estreno de 'Torrente Presidente'.

Llega a la plataforma de 'streaming', Netflix

Pocos días después del estreno, el propio director confirmó que la película estará en streaming durante el verano. La noticia surgió a raíz de una conversación en redes sociales con un usuario que preguntaba por opciones accesibles fuera de las salas de cine. Aunque en ese momento no se dio una fecha concreta, sí quedó claro que la plataforma elegida sería Netflix.

Santiago Segura, director de sagas como Torrente y Padre no hay más que uno / SPORT

La sexta entrega de la popular franquicia aterrizó en cartelera con unos resultados poco habituales para el cine español reciente. En sus primeros días logró reunir a más de un millón de espectadores y alcanzó cifras de taquilla cercanas a los siete millones de euros durante su primer fin de semana, situándose entre los mejores estrenos nacionales de las últimas décadas.

Parte del éxito también se atribuye al peso mediático de Santiago Segura dentro de la industria cinematográfica española. A lo largo de los años, el cineasta ha sabido combinar humor popular, personajes reconocibles y campañas promocionales muy comentadas.