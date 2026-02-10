¿Tienes esta moneda de 1 euro en casa? Vale 700 euros y casi nadie lo sabe

Esta moneda de 1 euro de Francia, lanzada en 1999, luce en su anverso el Árbol de la Vida rodeado por la frase "Liberté, Égalité, Fraternité". Parece un euro cualquiera de la época en la que comenzamos a cambiarlos por las antiguas pesetas, pero un detalle minúsculo en su fabricación catapulta su valor entre los coleccionistas.

El detalle que la hace única

Producida en 1999 en Pessac, antes de la circulación masiva en 2002, esta moneda de 1 euro presenta errores como un anillo exterior defectuoso o la ausencia del habitual "1 euro" en el reverso. Estos fallos de acuñación, exclusivos de lotes iniciales limitados, la convierten en una rareza absoluta para los numismáticos.

No todas las monedas de 1 euro de ese año tienen tanto valor: solo las monedas con estas imperfecciones verificadas, como relieve irregular o metal desalineado, disparan su precio. Su historia ligada al nacimiento del euro añade un plus irresistible para los coleccionistas, aunque si tienes la versión sin errores puede que también encuentres a algún interesado.

Nominalmente esta moneda tiene el valor de 1 euro, pero en buen estado (y contando con estos errores de acuñación) roza los 700 euros en subastas. Ejemplares que no hayan estado nunca en circulación superan los 600 euros ahora mismo en plataformas especializadas, mientras que las que sí han estado en circulación rondan los 300 euros.

Si crees que tienes esta moneda de 1 euro francesa en casa, debes fijarte en algunos detalles para comprobar si se trata de una de las ediciones más buscadas. Pesa 7,5 gramos exactos, y lo mejor es examinar los bordes, el brillo y la alineación bimetálica con lupa. Si dudas, autentifícala con expertos (que siempre es la mejor decisión).

Este simple error ha convertido a esta moneda de un euro de 1999, que estuvo en circulación de forma completamente habitual (y que bien podría estar en tu cartera o guardada en alguna hucha), en un tesoro muy buscado por los coleccionistas.