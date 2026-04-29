El tenso enfrentamiento de Gonzalo Bernardos con un joven de Nuevas Generaciones del PP: "Haces trampas"

Gonzalo Bernardos protagonizó un tenso enfrentamiento con Jon Echevarría en el programa 'LaSexta Xplica', a raíz de unas declaraciones del joven representante de Nuevas Generaciones del Partido Popular.

El economista hizo referencia a un eslogan que utilizó Echevarría y cuestionó sus palabras, señalando que no reflejan la realidad económica del país: "Como político, el pasado sábado triunfaste. Cogiste y pusiste un eslogan 'España es un infierno fiscal', pero tu sabes que no dijiste la verdad, y lo sabes muy bien".

Bernardos se centró en el Salario Mínimo Interprofesional, asegurando que los trabajadores que lo perciben han ganado en torno a un 30,6% de poder adquisitivo durante los años de gobierno de Pedro Sánchez. Además, afirmó que España es uno de los países de la Unión Europea donde más ha aumentado este indicador en ese periodo.

En un momento del debate, el experto acusó a Echevarría de "hacer trampas" al centrarse únicamente en la presión fiscal: "Haces trampas por la sencilla razón, y esto es lo que hace la derecha, de que solo se fija en los impuestos".

El economista continuó su intervención criticando lo que considera una contradicción generacional: "Tú perteneces a una generación que es la que más quiere de la Administración y la que menos le quiere pagar. Os quejáis de que no tenéis vivienda, os quejáis de que está cara, pero a la vez incitáis a no pagar impuestos".

Gonzalo Bernardos defendió que gracias a los impuestos tenemos una sanidad y una educación pública, y reprochó al joven su eslogan: "Tú lo que hiciste fue una falta absoluta de responsabilidad porque impediste a la gente que viera lo bueno que son los impuestos (...) Lo que deberías haber hecho es proclamar lo que queremos todos los ciudadanos, que nuestros impuestos sean bien gastados".

El experto fue aún más crítico al acusar a Echevarría de defender indirectamente a las rentas más altas: "A la derecha no le interesa. Lo que realmente le interesa es beneficiar a los ricos para perjudicar a los pobres, y especialmente a los que cobran el salario mínimo".

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Bernardos zanjó el asunto de forma contundente: "Como economista, o como proyecto economista fracasaste. Dijiste una media verdad, que es una falsedad, y eso no es bueno para la profesión".