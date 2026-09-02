Los Técnicos de Hacienda avisan: estos gastos de la vuelta al cole pueden desgravar en la Renta

Con septiembre llega la Vuelta al Cole y, con ella, una factura que puede dispararse para muchas familias. Libros de texto, material escolar, actividades extraescolares, idiomas o gastos de guardería forman parte de los desembolsos habituales durante estas fechas. Sin embargo, algunos de ellos pueden tener también una repercusión positiva en la próxima declaración de la Renta.

Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) recuerdan que existen diferentes deducciones vinculadas a los gastos educativos, aunque no son iguales para todos los contribuyentes. Las ventajas fiscales dependen de la comunidad autónoma en la que resida el contribuyente, que es la encargada de establecer tanto los límites de las deducciones como los requisitos de ingresos.

Uno de los principales gastos que pueden generar una ventaja fiscal es la compra de libros de texto y material escolar. En algunas comunidades, las deducción pueden alcanzar incluso el 100% del importe, como es el caso de Aragón, Asturias, Baleares y Canarias.

También existen beneficios fiscales relacionados con las actividades extraescolares de los menores. Aragón, por ejemplo, contempla una deducción del 25% por determinados gastos extraescolares y Andalucía hasta un 15% en clases de idiomas e informática, entre otros.

Una deducción de hasta 1.000 euros por la guardería

Sin embargo, hay una ventaja fiscal especialmente relevante para las familias con hijos pequeños. La deducción por maternidad permite obtener hasta 1.200 euros anuales por cada hijo que cumpla los requisitos establecidos.

Archivo - Varios niños en una guardería. / Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

A esa cantidad puede añadirse un complemento de hasta 1.000 euros cuando se hayan abonado gastos de custodia del menor de tres años en guarderías o centros de educación infantil autorizados.

Gestha, sin embargo, advierte de que estas posibilidades no se están aprovechando en muchas familias que pueden tener derecho a ellas. Según los propios técnicos de Hacienda, que son los que mejor conocen cómo se aplican las deducciones, apenas un tercio de las madres con hijos de hasta 3 años aplican la deducción por gastos de guardería.

Si bien hay motivos de peso en ello, como no cumplir las condiciones exigidas en relación al alta en la Seguridad social o la percepción de otras prestaciones, otros casos se dan por puro desconocimiento impositivo. Una pena ya que implica perder descuentos que en algunas situaciones ascienden a varios miles de euros.