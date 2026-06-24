Un técnico de la ITV aclara la verdad sobre las gasolineras 'low cost'

El precio de la gasolina y el diésel en España ha seguido mostrando una tendencia de inestabilidad, sobre todo al alza, debido a diferentes factores como el bloqueo del estrecho de Ormuz, una de las principales rutas del transporte mundial de petróleo.

Los precios de los carburantes varían constantemente según la distribuidora, ya que el tipo de aditivos puede influir en el coste. Debido al encarecimiento de la gasolina, es habitual que los conductores busquen trucos para ahorrar lo máximo posible.

Existen muchos tipos de gasolina, aunque la mayoría optan por la opción más económica. Siempre se ha comentado que repostar en gasolineras 'low cost' es malo para el motor, pero no todos los expertos están totalmente de acuerdo.

Pedro, técnico de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV,) explicó a través de su cuenta de TikTok (@la_itv) si existe alguna diferencia entre los carburantes.

El experto aseguró que el combustible básico que se puede encontrar en una gasolinera de marca reconocida frente al de una marca blanca es prácticamente el mismo: "Ha salido del mismo tanque y lleva el mismo tipo de aditivos".

Bomba de gasolina que llena la boquilla de combustible en la gasolina. / Archivo

Pedro explicó que él trabaja en una gasolinera 'low cost' y que su suministrador de combustible generalmente es alguna de las grandes compañías petroleras: "La negra, la roja o la verde".

El técnico añadió que el combustible es "exactamente el mismo" que el de las gasolineras más conocidas, "siempre y cuando se hable del diésel básico y de la gasolina 95 básica".

Noticias relacionadas

Además, señaló que si se busca un combustible superior, que en las gasolineras de marca suele estar disponible, ahí sí se marca la diferencia: "Si vais buscando algo un poquito mejor, con mejor aditivado y estáis dispuestos a pagar la gran diferencia, os tenéis que ir a estas gasolineras de marca".