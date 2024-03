Este es el motivo por el que tu sueldo no ha subido este mes pese al aumento del SMI

La nómina de febrero trajo consigo cambios para muchos trabajadores debido a la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en 2024. Con un mínimo de 15.876 euros brutos anuales, aquellos que ganaban menos experimentaron un aumento en su sueldo.

No obstante, algunos podrían no haber percibido cambios al comparar sus salarios, ya que las empresas pueden absorber este incremento y considerar pluses salariales al calcular la equiparación al SMI.

Es crucial entender que el SMI no equivale al salario base, y los complementos salariales, como el plus de "mejora continua", pueden influir en la evaluación de si se alcanza el SMI. Esta fórmula, aunque criticada por sindicatos, es legal según el Tribunal Supremo. Si el salario total, incluyendo pluses, satisface el SMI, la empresa no está obligada a un aumento adicional.

Si, a pesar de estos factores, el sueldo no cumple con el nuevo SMI, se recomienda hablar con recursos humanos o el empleador. En caso de desatención, la siguiente medida es presentar una papeleta de conciliación en el Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación (SMAC).

Si la conciliación no es exitosa, se puede interponer una demanda ante el Juzgado de lo Social. La ley es clara en que los trabajadores deben recibir al menos el SMI vigente, y también se puede presentar una denuncia en la Inspección de Trabajo en caso de incumplimiento.