Subsidio, IMV o pensión: qué ayuda pueden solicitar las amas de casa mayores de 52 años este año

En España existe un buen número de amas de casa mayores de 52 años que no han cotizado o lo han hecho de forma limitada. Y para ellas, la Seguridad Social y el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) establecen una serie de ayudas económicas destinadas a garantizar un mínimo.

Aunque el trabajo en el hogar (propio) no cotiza a la Seguridad Social, existen ciertas vías de protección económica siempre que se cumplan determinados requisitos.

¿Cuáles son las ayudas y subvenciones para amas mayores de 52 años en 2026?

Una de las principales opciones es el Ingreso Mínimo Vital (IMV), dirigido a personas con ingresos bajos y menores de 65 años. En 2026, una persona adulta sola puede cobrar 658,81 euros mensuales, cantidad que va aumentando según la unidad de convivencia. Además, en caso de discapacidad igual o superior al 65%, se aplica un complemento del 22%.

Para quienes ya han cumplido 65 años y no tienen derecho a una pensión contributiva, existe la pensión no contributiva de jubilación. La cuantía íntegra este año es de 628,80 euros al mes en 14 pagas, siempre que no se superen los límites de ingresos establecidos.

Si la persona ha trabajado anteriormente y acumuló cotizaciones, puede solicitar el subsidio para mayores de 52 años del SEPE, una ayuda que asciende al 80% del IPREM, es decir, unos 480 euros mensuales en 2026, y que se cobra hasta la edad de jubilación siempre que no cambie la situación personal del solicitante. Además, el SEPE cotiza por el beneficiario para su futura pensión.

Ahora bien, para acceder al subsidio para mayores de 52 años es necesario haber cotizado al menos 15 años a lo largo de la vida laboral, estar inscrito como demandante de empleo y no superar el 75% del SMI en ingresos mensuales.

Como habrás comprobado, si eres una persona mayor de 52 años y ama de casa, existen mecanismos económicos que te permiten cobrar aunque no estés trabajando. Aunque cada uno cuenta con sus propios requisitos.