Subida del salario mínimo 2026: el Gobierno aplicará un aumento superior al 3% para los trabajadores

Todos aquellos trabajadores que cobren el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) están de enhorabuena este arranque del 2026 ya que el Gobierno ha puesto sobre la mesa la posibilidad de aumentarlo hasta un 3,1% durante el año.

Así lo ha revelado a sindicatos y patronal: la nueva cifra subiría hasta los 1.221 euros mensuales, respecto a los 1.184 euros que se cobran actualmente, 37 euros más al mes, lo que supondría unos ingresos de 17.094 euros al año en total. Así, a lo largo de los años se ha notado una importante mejora entre quienes lo cobran, ya que ha crecido un 61% desde 2018, pese a que el volumen de trabajadores que lo cobran se ha duplicado.

Archivo - El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la 'Reunión de Alto Nivel, Democracia siempre', en el Palacio de la Moneda, a 21 de julio de 2025, en Santiago de Chile (Chile). / Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa - Archivo

Con ello se pretende dar nuevamente respuesta a la inflación incesante que cada año encarece más el coste de vida. De todas formas, en esta ocasión el añadido no es tan alto como en cursos pasados, ya que el IPC apunta a un incremento del 2,9%.

Pese a ello, los beneficiarios aprovecharán que no están obligados a tributar en el IRPF, según apuntaba el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez, tras el debate acerca de si debían hacerlo o no. Sin embargo, la medida que finalmente se aplicará responde ante la horquilla baja de la propuesta, que también valoraba incrementar el porcentaje hasta el 4,7%, 1.240 euros mensuales, en el caso de confirmarse la necesidad de tributar el SMI a Hacienda.

Joaquín Pérez Rey, secretario de Estado de Trabajo. / ·

La parte de los sindicatos se espera que confirme su apoyo a la medida, algo que el Gobierno también espera por parte de los empresarios, aunque en un inicio no estaban de acuerdo con la medida y pedían un incremento menor del 1,5%.

La realidad es que no lo han hecho de forma gratuita, ya que el Ejecutivo se comprometió a revisar la "relajación de las reglas de desindexación del SMI en los contratos públicos", comentaba Pérez, para evitar un sobrecoste en el pago de los empleados. Por otra parte, los sindicatos pedían un aumento todavía mayor, del 7,5%.

Pepe Álvarez, secretario general de la UGT. / EFE

No obstante, la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, aseguraba que esta medida todavía no está confirmada ante la "discrepancia con el Partido Socialista", que no ha aceptado todavía su aplicación. Esto, en cambio, no supondrá ningún palo en la rueda de la idea del Gobierno, que espera aprobarla en poco tiempo y que afectará a 2,5 millones de personas.

Con todo sobre la mesa, y aunque no sea necesaria un acuerdo entre todas las partes, se espera que igualmente se llegue a uno entre Gobierno, la parte empresarial y los sindicatos. Lo que sí que han pedido los últimos es que se garantice que esta subida llegará de manera íntegra a los trabajadores y que las empresas no absorberán un porcentaje.