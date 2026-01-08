SMI
Subida del salario mínimo 2026: el Gobierno aplicará un aumento superior al 3% para los trabajadores
Ejecutivo, sindicatos y empresarios esperan llegar a un acuerdo que permita un incremento del cobro anual que beneficie a todos
Todos aquellos trabajadores que cobren el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) están de enhorabuena este arranque del 2026 ya que el Gobierno ha puesto sobre la mesa la posibilidad de aumentarlo hasta un 3,1% durante el año.
Así lo ha revelado a sindicatos y patronal: la nueva cifra subiría hasta los 1.221 euros mensuales, respecto a los 1.184 euros que se cobran actualmente, 37 euros más al mes, lo que supondría unos ingresos de 17.094 euros al año en total. Así, a lo largo de los años se ha notado una importante mejora entre quienes lo cobran, ya que ha crecido un 61% desde 2018, pese a que el volumen de trabajadores que lo cobran se ha duplicado.
Con ello se pretende dar nuevamente respuesta a la inflación incesante que cada año encarece más el coste de vida. De todas formas, en esta ocasión el añadido no es tan alto como en cursos pasados, ya que el IPC apunta a un incremento del 2,9%.
Pese a ello, los beneficiarios aprovecharán que no están obligados a tributar en el IRPF, según apuntaba el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez, tras el debate acerca de si debían hacerlo o no. Sin embargo, la medida que finalmente se aplicará responde ante la horquilla baja de la propuesta, que también valoraba incrementar el porcentaje hasta el 4,7%, 1.240 euros mensuales, en el caso de confirmarse la necesidad de tributar el SMI a Hacienda.
La parte de los sindicatos se espera que confirme su apoyo a la medida, algo que el Gobierno también espera por parte de los empresarios, aunque en un inicio no estaban de acuerdo con la medida y pedían un incremento menor del 1,5%.
La realidad es que no lo han hecho de forma gratuita, ya que el Ejecutivo se comprometió a revisar la "relajación de las reglas de desindexación del SMI en los contratos públicos", comentaba Pérez, para evitar un sobrecoste en el pago de los empleados. Por otra parte, los sindicatos pedían un aumento todavía mayor, del 7,5%.
No obstante, la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, aseguraba que esta medida todavía no está confirmada ante la "discrepancia con el Partido Socialista", que no ha aceptado todavía su aplicación. Esto, en cambio, no supondrá ningún palo en la rueda de la idea del Gobierno, que espera aprobarla en poco tiempo y que afectará a 2,5 millones de personas.
Con todo sobre la mesa, y aunque no sea necesaria un acuerdo entre todas las partes, se espera que igualmente se llegue a uno entre Gobierno, la parte empresarial y los sindicatos. Lo que sí que han pedido los últimos es que se garantice que esta subida llegará de manera íntegra a los trabajadores y que las empresas no absorberán un porcentaje.
- Munir se compromete con la ex de un antiguo compañero en Primera División: Así ha sido su fiesta en Madrid
- Kevin Keegan, exfutbolista y doble Balón de Oro, diagnosticado con cáncer a sus 74 años
- Confirmado por el BOE: así es la deducción que permite ahorrar hasta 9.000 euros en la declaración de la Renta
- Última hora de Sara Carbonero: Intervenida de urgencia y reposo en la UCI en las Canarias
- El contundente mensaje de Carlos Baute a Donald Trump tras capturar a Maduro
- Adiós a la jubilación tal como la conocías: estos son los cambios que entran en vigor en 2026
- Trump se mofa de las atletas trans y las mujeres deportistas: 'Dejan caer las cosas y salen del escenario llorando
- El curioso mensaje de la madre de Malcolm a João Cancelo antes de su regreso al Barça