Subida histórica de las pensiones en 2026: El Gobierno prepara un aumento de hasta el 11,4% para estos jubilados españoles

Los pensionistas que cobren la cuota mínima están de enhorabuena gracias al anuncio del Gobierno en el que se apunta a una nueva subida a partir del 1 de enero de 2026.

En este caso, será para paliar algunas situaciones de vulnerabilidad social y la nueva portavoz, la ministra Elma Saiz, expuso la medida en su primera intervención en el nuevo cargo.

La ministra Portavoz, Elma Saiz, junto al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. / José Luis Roca / EPC

Con ello, serán hasta 13 millones las pensiones que se verán beneficiadas por la medida y responde al aumento del coste de vida en España: "El Gobierno cumple con un compromiso que es inquebrantable: el de ofrecer la certeza a los más de 9,4 millones de pensionistas de nuestro país de que si los precios suben, sus pensiones también lo van a hacer para hacer frente a los gastos del día a día", apuntaba.

Como norma general, las pensiones mínimas subirán un 7%, pero en algunos casos lo harán hasta el 11,4%. Será para aquellas mínimas en los que existe un cónyuge a cargo, así como las de viudedad con cargas familiares.

Una pareja de pensionistas pasea por la calle. / ·

A la práctica, implica que la pensión media por jubilación subirá en unos 40 euros mensuales, la de viudedad en unos 25 euros y la de incapacidad permanente, en unos 35 euros. No obstante, no son las únicas, ya que las no contributivas y el ingreso mínimo vital también se revalorizarán en ese mismo porcentaje máximo. Las pensiones contributivas, por su lado, subirán un 2,7%.

Por ejemplo, un jubilado menor de 65 años con cónyuge a cargo verá su pensión pasar de 15.786,40 euros a 17.586,05 euros anuales en 14 pagas, mientras que una pensión mínima sin cónyuge subirá de 12.241,60 euros a 13.098,51 euros.

Una persona en situación de invalidez permanente. / Instituto Santalucía

Por otro lado, las pensiones no contributivas de jubilación o invalidez llegarán hasta los 8.807,06 euros al año, un aumento importante en comparación con la cuota del 2025, que era de 7.905,80 euros.

Finalmente, la pensión máxima alcanzará una nueva cota de 3.356,40 euros, aumentando en casi 90 euros el cobro mensual respecto al del año que dejaremos atrás en unos días, aunque con un tope anual de 47.009,62 euros.