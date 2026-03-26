Estos son los 5 sectores donde más subirán los sueldos en España en los próximos años

Tecnología, finanzas o ingeniería: hay varios sectores en los que se prevé una subida constante de los salarios en España durante los próximos 2-3 años. Seguidamente repaso cuáles serán los más afectados y los principales motivos de ello.

Los sectores donde más subirán los sueldos en España

Para comenzar con un tanto de sorpresa, hay previsión de que la construcción vuelva a encarecerse. Especialistas como albañiles, electricistas y técnicos volverán a disfrutar de un incremento en su sueldo, siendo la razón de ello que la mano de obra es cada vez más limitada.

El sector de la logística y transporte también se verá muy favorecido en años venideros. Conductores, gestores logísticos y demás están viviendo una etapa muy fuerte gracias al e-commerce. La demanda es muy alta y eso tiene un impacto directo en el coste de los profesionales.

Muy buenas son las previsiones también para la ingeniería, especialmente en campos industriales y de energías renovables. Es un sector que está en su particular 'BOOM', y en el que hay muchísima inversión a pesar de que por el momento hay pocos perfiles cualificados.

Los combustibles renovables se abren paso en la nueva era de 2035’ / sport

El sector de las finanzas, en particular bancos, modelos de inversión y control financieron, tendrán subidas potentes de igual forma. Los sueldos más elevados se situarán en torno a los 200 y 250 mil euros anuales, aunque no se anticipa que los perfiles administrativos básicos se beneficien tanto.

En última instancia, para finalizar esta previsión de repunte económico, se encuentra el sector tecnológico. El mundo digital sigue avanzando a un ritmo frenético, y el hecho de haya apartados como la Inteligencia Artificial o la ciberseguridad, con una altísima demanda, hacen que este sector se revalorice constantemente.

En los próximos 2-3 años, se espera que el sector tecnológico reciba mejoras de salario de un 6% o superiores, pues no hay suficientes especialistas en muchos apartados a día de hoy, y los que hay se pagan a precio de oro.

En resumen: los sueldos subirán sobre todo en aquellos sectores donde faltan profesionales y la demanda no deja de crecer. Si estás pensando en cambiar de carrera, estos cinco ámbitos son los que más oportunidades ofrecerán en los próximos años.