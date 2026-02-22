El sistema de pensiones, en crisis: la OCDE prevé jubilaciones entre 62 y 74 años

El sistema de pensiones en Europa está tendiendo a la alza. Las previsiones sobre la situación de las nuevas generaciones el mercado laboral está cambiando. El hecho de que no cuadre la población activa, ya que cada vez hay más mayores que personas que nacen hace que las previsiones de OCDE apunten a que quienes se incorporaron al mercado laboral en 2022, su edad de jubilación podría situarse entre los 62 y los 74 años en 2060.

Aquí en España ha cambiado mucho en los últimos años, y este año llega con novedades importantes que afectarán a quienes están cerca de jubilarse y a los trabajadores activos. Cambios en la edad de jubilación, en la forma de calcular la pensión y en las condiciones para retirarse antes de tiempo son algunos de los ajustes que marcarán este año.

El caso de España

Una de las novedades más destacadas para este 2026 afecta a los trabajadores que desempeñan trabajos especialmente duros o peligrosos. El Consejo de Ministros ha aprobado un procedimiento que permite adelantar la jubilación mediante coeficientes reductores, de manera que quienes cumplan ciertos criterios puedan retirarse antes de la edad ordinaria.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha explicado que "algunos trabajos se vuelven especialmente duros en los últimos años de vida laboral" y que los datos muestran que existen actividades con más accidentes y enfermedades profesionales. Según Saiz, este procedimiento permitirá que los trabajadores que cumplan los requisitos puedan jubilarse de forma anticipada.

Para determinar quién puede aplicar estos coeficientes, el Real Decreto 402/2025 establece indicadores objetivos, como la incidencia de incapacidad temporal, fallecimientos, incapacidades permanentes y la duración de estos procesos. También se tendrán en cuenta otros factores, como la edad, el sexo, la rotación laboral o el tamaño de la empresa.

El retraso de la jubilación en el norte de Europa

En Europa, durante muchos años, la edad de jubilación se mantenía alrededor de los 65 años. No obstante, el envejecimiento progresivo de la población y el descenso de la natalidad han generado una fuerte presión sobre los sistemas públicos de pensiones. Cada vez hay más personas mayores y menos trabajadores en activo, lo que provoca un desequilibrio que obliga a los Estados a replantear sus políticas para asegurar la sostenibilidad financiera a largo plazo.

Ante esta situación, países como España, Alemania, Bélgica y Francia han aprobado incrementos progresivos en la edad legal de jubilación hasta los 67 años. Estas reformas se están implementando de manera gradual entre 2020 y 2030, con el propósito de adaptar el sistema a la nueva realidad demográfica y aliviar la carga sobre las cuentas públicas.

Jubilación anticipada / Sport.es

La edad de jubilación se ajusta en función de la evolución de la longevidad

Al mismo tiempo, varios Estados han optado por vincular la edad de retiro a la esperanza de vida. Es el caso de Italia, Países Bajos, Portugal, Estonia, Finlandia y Dinamarca. Este modelo ajusta automáticamente la edad de jubilación en función de la evolución de la longevidad. Asimismo, existe la modalidad de jubilación flexible, que permite a los trabajadores decidir cuándo retirarse dentro de un margen de edad establecido, aplicando incentivos si retrasan su salida o reducciones si la adelantan.

El ejemplo de Dinamarca resulta especialmente significativo. El país ha aprobado un aumento gradual que llevará la edad de jubilación a 70 años en 2040, con la posibilidad de alcanzar los 74 en 2060. En 2035 ya se situará en 69 años. Las previsiones apuntan a que, en 2060, la media en la Unión Europea estará en torno a los 66 o 67 años.

Noticias relacionadas

Edad legal de jubilación aproximada en 10 países europeos