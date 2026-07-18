Sergi Torrens, experto en finanzas: "La cuenta de ahorro que abriste a tu hijo le está haciendo perder dinero"

"Ahorrar para tus hijos así no los protege" son las palabras con las que Sergi Torrens, experto en finanzas, comienza una de sus últimas disertaciones en redes sociales, las cuales ha utilizado para posicionarse como una referencia en lo que al manejo del dinero se refiere.

Ante el contexto crecientemente repleto de incertidumbre en la economía internacional, lo cual incluye a España, sus diversas aportaciones en la materia le han permitido consagrar una comunidad que atiende a sus recomendaciones, esta vez respecto a cómo dejar un fondo de dinero para las próximas generaciones.

"La cuenta de ahorro que abriste a tu hijo le está haciendo perder dinero. La abriste, pones dinero todos los meses y crees que está a salvo, pero no lo está", advierte a través de una publicación en Instagram.

"Cada año, va creciendo la inflación y tu dinero ahí está, esperando. En 18 años, lo que hoy son 50.000 euros comprarán como si fueran 38.000; 12.000 euros perdidos, y no porque jugaras a bolsa, sino porque la inflación los ha ido arañando", ejemplifica.

"Guardar el dinero de tus hijos no es cuidarlo porque la inflación hace que se vaya empequeñeciendo poco a poco, y, si no, ¿cuánto crees que vale el dinero que apartaron para ti hace 20 años?", continúa.

En este sentido, cabe recordar que, aunque el valor nominal del dinero acumulado se mantenga creciendo, la capacidad adquisitiva de la suma ahorrada mes a mes puede bajar si no está a la par con el índice inflacionario, lo cual conduce a que, eventualmente, puedas comprar menos con la misma cantidad.

Torrens especifica que, en caso de que pretendas crear un fondo de ahorro para tu hijo que dure muchos años, no podrás protegerlo, sino que debes entender cómo le afecta la inflación para poder tomar mejores decisiones financieras.

Así luce la gráfica del IPC de España entre 2016 y 2026 / Datosmacro

"La tasa de variación anual del IPC en España en junio de 2026 ha sido del 3,2%, con lo que se repite el dato del mes anterior. La variación mensual del IPC (Índice de Precios al Consumo) ha sido del 0,6%, de forma que la inflación acumulada en 2026 es del 2,3%", informa el portal Datosmacro.com.

Esta información resulta indispensable porque, si bien revela que España cuenta con un porcentaje de aumento en los precios estándar y saludables de acuerdo con las estimaciones de los principales bancos del mundo, también recuerda que siempre hay una variación en los precios, de manera que el dinero estacionado tiende invariablemente a perder su valor.

Como alternativa al ahorro tradicional, el especialista recomienda en un video posterior invertir como mecanismo más pertinente para lidiar con la inflación, sobre todo si se logra empezar de joven.

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La conclusión, en síntesis, impulsa a las personas a empezar desde jóvenes, mostrándoles la importancia de "aprovechar el interés compuesto y dar tiempo al dinero para crecer"; una vía que, para Torrens, da muchas más garantías para tus hijos si tu objetivo es ayudarles a llegar a la vida adulta con una sana situación financiera.