Sergi Torrens, experto en finanzas, avisa: "Si la cuenta está a nombre de tus hijos, legalmente el dinero es suyo"

Abrir una cuenta de ahorro a los hijos puede ser una buena estrategia para lidiar con ciertos gastos de su futuro asociados a los estudios o a cualquier otro aspecto de la vida que requiera hacer una inversión económica. No obstante, el experto Sergi Torrens advierte que hay varios matices que muchos padres no están teniendo en cuenta.

Uno de los más importantes tendría estaría vinculado a qué ocurre exactamente con ese dinero una vez el hijo alcanza la mayoría de edad. En este sentido, el especialista especifica que, si la cuenta está a su nombre, pasará a tener total control de ese dinero.

¿Qué ocurre con la cuenta de un hijo que alcanza la mayoría de edad?

El especialista era claro y conciso al respecto: ¨cuando tu hijo cumple 18 años, ese dinero pasa a estar bajo su control¨. Por tanto, el especialista recomienda hacer una serie de importantes reflexiones antes de crear cuentas que estén a nombres de los hijos.

Sergi Torrens, especialista en finanzas / Sergi Torrens

Algo que adquiere más relevancia todavía al comprender que dicha vinculación del dinero de la cuenta al hijo está protegida por ley: ¨Si la cuenta está a su nombre, legalmente el dinero es suyo. Eso significa que, al llegar a la mayoría de edad, tú ya no decides qué hacer con esos ahorros¨, comentaba Sergi Torrens.

Además de esto, el experto asegura que también hay que tener cuidado con este tipo de movimientos a nivel fiscal por lo que puede implicar para Hacienda. En este caso, Sergi Torrens aporta un matiz muy importante a tener en cuenta en todo momento.

El quid de la cuestión es que, en el momento en el que el hijo cumple 18 años y dicho dinero pasa a ser suyo, la Agencia Tributaria puede considerarlo directamente como una donación, la cual tiene ciertos impuestos asociados; aunque el experto asegura que esto no tiene por qué ser ni bueno ni malo per sé.

Creación de una cuenta bancaria / Imagen de archivo

Por otro lado, Sergi Torrens lanzaba otra pregunta a modo de reflexión para los padres que quieran abrir una cuenta a los hijos, la cual esconde más de lo que parece a simple vista: ¨Si tus hijos alcanzan la mayoría de edad y se encuentran con ese dinero, ¿qué crees que harían con él?¨

En este sentido, el experto apela a la falta de madurez financiera de cualquier persona que haya alcanzado la mayoría de edad por una mera falta de experiencia a la hora de manejar el dinero y gestionar los ahorros que se hayan conseguido con el paso del tiempo.

Por tanto, la recomendación del experto es clara: antes de abrir una cuenta de ahorro a los hijos y ponerlas a su nombre, conviene tener en cuenta estas consideraciones para poder evitar futuros arrepentimientos, conflictos familiares y posibles consecuencias fiscales no deseadas.