Sergi Torrens, economista: "Muchas veces no compramos porque sea una buena decisión financiera, sino porque nuestro cerebro quiere evitar el dolor de pagar ahora"

Comprar a plazos, financiar un teléfono móvil o pagar con tarjeta de crédito son hábitos cada vez más habituales. Pero detrás de muchas de estas decisiones no siempre existe un análisis racional de nuestras finanzas. Así lo ha explicado el economista y divulgador financiero Sergi Torrens, quien ha reflexionado en sus redes sociales sobre uno de los sesgos psicológicos que más influyen en el consumo.

"Muchas veces no compramos porque sea una buena decisión financiera, sino porque nuestro cerebro quiere evitar el dolor de pagar ahora", afirma el experto.

Según Torrens, el problema no es únicamente el gasto, sino la tendencia a buscar fórmulas que reduzcan la sensación inmediata de desembolsar dinero, como el uso de tarjetas de crédito, pagos fraccionados o financiación.

El economista explica que ahorrar puede resultar incómodo en el presente, por no decir complicado, ya que obliga a renunciar a ciertos caprichos o a posponer compras.

Sin embargo, considera que ese esfuerzo suele ser mucho menos costoso que asumir una deuda que habrá que devolver en el futuro, sobre todo si lleva asociados intereses que encarecen la compra.

En esta publicación de Instagram, Torrens sostiene que el cerebro intenta evitar el "dolor" psicológico de pagar en el momento. Por eso, muchas personas recurren a métodos de pago que hacen menos visible el gasto, aunque eso implique comprometer parte de sus ingresos durante meses o incluso años.

El especialista advierte de que aplazar el pago no elimina el coste real de la compra, simplemente traslada ese impacto económico al futuro. Además, en muchos casos, la financiación termina incrementando el precio final debido a esos intereses o comisiones.

En definitiva, Sergi Torrens anima a quienes desean mejorar sus finanzas personales a prestar atención no solo a los números, también a los mecanismos psicológicos que condicionan sus decisiones.