JUBILACIÓN
La Seguridad Social confirma la jubilación anticipada sin coeficientes reductores: el BOE detalla qué trabajadores se benefician
El Gobierno aprueba un procedimiento para adelantar la jubilación de algunos trabajadores
El sistema de pensiones en España ha experimentado varios cambios en los últimos años, y este año llega acompañado de nuevas medidas que tendrán un impacto tanto en los trabajadores en activo como en quienes se encuentran a las puertas de la jubilación.
Entre las principales novedades figuran modificaciones en la edad de retiro, en el método de cálculo de la pensión y en los requisitos para acceder a la jubilación anticipada.
Una de las novedades más destacadas para este 2026 afecta a los trabajadores que desempeñan trabajos especialmente duros o peligrosos. El Consejo de Ministros aprobó un procedimiento que permite adelantar la jubilación mediante coeficientes reductores, de manera que quienes cumplan ciertos criterios puedan retirarse antes de la edad ordinaria.
La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, explicó que "algunos trabajos se vuelven especialmente duros en los últimos años de vida laboral" y que los datos muestran que existen actividades con más accidentes y enfermedades profesionales. Según Saiz, este procedimiento permitirá que los trabajadores que cumplan los requisitos puedan jubilarse de forma anticipada.
Para determinar quién puede aplicar estos coeficientes, el Real Decreto 402/2025 establece indicadores objetivos, como la incidencia de incapacidad temporal, fallecimientos, incapacidades permanentes y la duración de estos procesos. También se tendrán en cuenta otros factores, como la edad, el sexo, la rotación laboral o el tamaño de la empresa.
Las solicitudes se presentarán a través de las organizaciones sindicales, empresariales, de autónomos o, en algunos casos, las propias administraciones públicas. Una comisión de evaluación, formada por representantes del Ministerio y de los interlocutores sociales, revisará cada caso y decidirá sobre la aplicación de los coeficientes reductores.
Saiz defendió la medida asegurando que "nos acerca a políticas aprobadas por los países del entorno europeo, como Francia, Austria o Italia, pero sobre todo es un paso adelante en justicia social". La aplicación de estos coeficientes también implicará un ligero incremento en la cotización a la Seguridad Social, para mantener la equidad y sostenibilidad del sistema.
Existen ejemplos concretos que ayudan a entender cómo funcionará la medida. Un trabajador con discapacidad reconocida del 65 % podrá adelantar su jubilación sin que se reduzca la cuantía de su pensión. Por su parte, un bombero con al menos 35 años de servicio efectivo podría jubilarse a los 59 años en lugar de 60, aplicando un coeficiente reductor del 0,20 por cada año trabajado en esa actividad.
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