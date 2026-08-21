La Seguridad Social sitúa en unos 3.920 euros la cotización necesaria para cobrar la pensión máxima

Alcanzar la pensión máxima de jubilación en España no depende únicamente de haber tenido un sueldo alto durante la vida laboral. Para determinar la cuantía final entran en juego diferentes factores, entre ellos las bases de cotización acumuladas, los años trabajados y el porcentaje de pensión que corresponde al trabajador en función de su carrera profesional.

En 2026, la pensión máxima de jubilación en España está limitada por ley a un tope de 3.359,60 euros brutos al mes en 14 pagas, lo que suma un total de 47.034,40 euros al año.

Diferentes periodos de cotización y permite comparar fórmulas de cálculo

Como referencia, se estima que sería necesaria una base de cotización media cercana a los 3.920 euros mensuales para situarse en condiciones de aspirar a la pensión máxima. Sin embargo, esta cifra no debe confundirse con un salario mínimo que la Seguridad Social exija para acceder a esa prestación. Se trata de una aproximación relacionada con el cálculo de la base reguladora.

El sistema utilizado para determinar la base reguladora contempla diferentes periodos de cotización y permite comparar fórmulas de cálculo para aplicar aquella que resulte más favorable al futuro pensionista. En 2026, uno de los procedimientos toma como referencia las bases correspondientes a los 300 meses anteriores, mientras que el nuevo sistema selecciona las 324 bases más elevadas dentro de un periodo de 348 meses.

Por tanto, cobrar alrededor de 3.920 euros de salario no garantiza automáticamente una pensión máxima. La base de cotización y el salario bruto no tienen por qué coincidir exactamente, puesto que en las cotizaciones pueden influir distintos elementos de la remuneración y la forma en la que se distribuyen las pagas extraordinarias.

Otro requisito fundamental es haber acumulado suficientes años de cotización. La Seguridad Social aplica a la base reguladora un porcentaje que depende de la duración de la carrera laboral. Por este motivo, incluso una persona que haya mantenido bases elevadas durante muchos años podría no obtener el 100 % de la base reguladora si no reúne el periodo de cotización requerido.

Pendientes de la edad

La edad de jubilación también es un elemento importante. En 2026, quienes hayan cotizado al menos 38 años y tres meses pueden acceder a la jubilación ordinaria a los 65 años. Aquellos que no alcancen ese periodo deben esperar hasta los 66 años y 10 meses para retirarse con carácter ordinario. Además, quienes opten por adelantar su jubilación pueden sufrir reducciones en la cuantía mediante los correspondientes coeficientes.

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El salario de los últimos años, por sí solo, no determina la prestación final, y en cualquier caso la cuantía queda sometida al límite máximo establecido legalmente para 2026.