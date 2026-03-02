La Seguridad Social lo rechaza: los cambios en la pensión de viudedad

La Seguridad Social rechaza pensiones de viudedad principalmente por no acreditar el alta, no cumplir los tiempos mínimos de convivencia en parejas de hecho o por ingresos incompatibles. Aunque no hay cambios recientes en la ley, el Tribunal Supremo avala denegar la prestación si no se formaliza la unión, exigiendo rigor en los requisitos legales.

Al solicitarla, la Seguridad Social analiza si la persona fallecida generó el derecho a esta ayuda en función de las aportaciones realizadas a lo largo de su vida laboral. Por ello, antes de iniciar el trámite, es fundamental revisar la situación contributiva del causante.

Al tratarse de una prestación contributiva, se exige que el fallecido haya cotizado al menos 500 días dentro de los cinco años inmediatamente anteriores al fallecimiento. Si no se cumple ese requisito, también puede generarse el derecho si se acredita un periodo mínimo de cotización de 15 años a lo largo de su vida laboral. No obstante, cuando la muerte se produce por accidente (sea laboral o no) o por enfermedad profesional, no se exige un periodo mínimo previo de cotización.

Edad, ingresos o cargas

El derecho también puede reconocerse si la persona fallecida ya era beneficiaria de una pensión contributiva de jubilación o tenía derecho a percibirla aunque no la hubiera solicitado. Del mismo modo, procede cuando era pensionista de incapacidad permanente o reunía las condiciones para acceder a un subsidio por incapacidad temporal en el momento del fallecimiento.

En cuanto a la cuantía, la pensión de viudedad suele situarse entre el 52% y el 70% de la base reguladora del fallecido. El porcentaje aplicable dependerá de factores como la edad de la persona beneficiaria, su nivel de ingresos y la existencia de cargas familiares. En determinadas situaciones de vulnerabilidad económica, puede aplicarse el porcentaje más alto para garantizar una mayor protección.

Respecto a los requisitos de convivencia, si existía matrimonio y había hijos en común, el cónyuge superviviente tendrá derecho a la pensión sin necesidad de acreditar una duración mínima del enlace. En caso de no existir hijos comunes, el matrimonio debe haberse celebrado al menos un año antes del fallecimiento. Si no se cumple este plazo, puede reconocerse una prestación temporal de viudedad destinada a ofrecer apoyo económico durante un periodo limitado.

También pueden acceder a la pensión quienes estuvieran divorciados o separados judicialmente, siempre que percibieran una pensión compensatoria que se extinga con el fallecimiento del causante. Además, las personas mayores de 65 años cuyo matrimonio haya durado más de 15 años y que no tengan derecho a otra pensión pública pueden beneficiarse de esta prestación, incluso si no existía pensión compensatoria vigente.

Convivencia estable

En el caso de las parejas de hecho, es imprescindible que la unión estuviera inscrita oficialmente en el registro correspondiente de la comunidad autónoma o del ayuntamiento, con una antelación mínima de dos años al fallecimiento. Asimismo, debe acreditarse una convivencia estable e ininterrumpida durante los cinco años anteriores, y que ninguno de los miembros estuviera casado ni separado de otra persona durante ese tiempo.

Por último, la pensión de viudedad es compatible con ingresos derivados del trabajo y con otras pensiones, como la de jubilación o incapacidad permanente. Sin embargo, puede extinguirse si la persona beneficiaria contrae nuevo matrimonio o constituye una nueva pareja de hecho, salvo en determinados supuestos excepcionales previstos por la normativa. Conocer bien estas condiciones permite afrontar la solicitud con mayor seguridad y evitar posibles denegaciones.