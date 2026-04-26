ECONOMÍA
La Seguridad Social quita el 22% de la pensión a un jubilado con más de 40 años cotizados: "Nadie me advirtió de las consecuencias"
José María Díez no sabía que al optar por la jubilación anticipada con tantos años trabajados se le aplicarían los coeficientes reductores permanentes
La modalidad de jubilación anticipada permite a reducir la edad de retiro unos meses o años, aunque implica ciertas consecuencias que pueden comportar una modificación la cuantía de pensión que se cobre al final de cada mes.
Por eso, es importante tener en cuenta todas y cada una de las situaciones antes de tomar la decisión de 'colgar las botas' antes de tiempo. Lo cierto es que en ocasiones esta no llega por voluntad propia, sino por culpa de situaciones laborales como despidos colectivos o cambios en la manera de funcionar de la empresa, así como por el tipo de trabajo ejecutado, si se considera peligroso.
Lo primero que hay que tener en cuenta es que la jubilación anticipada solo se puede pedir a partir de los 33 años y seis meses cotizados y que se necesita estar cerca de la edad ordinaria, que este 2026 se sitúa en los 66 años y 10 meses. Después, hay que considerar qué reductores se aplicarán en la cuota mensual que responden a la cantidad de años restantes hasta lo que sería la jubilación ordinaria, el tipo de jubilación o cuántos años lleva cotizados el trabajador en cuestión.
Sin embargo, muchas personas piensan que el hecho de retirarse antes de tiempo con más años respecto al mínimo exigible no tiene ninguna implicación económica y cuando lo hacen ya es demasiado tarde. Este es precisamente el caso del jubilado José María Díez, un hombre de 61 años que pensó que la jubilación prematura era más bonita de lo que indica la realidad.
Después de trabajar durante más de 40 años, Díez llevaba incluso más años cotizados del mínimo que marca a ley española, pero eso no le ahorró la reducción de la Seguridad Social en su pensión y nadie se lo explicó con anterioridad.
"Tengo la sensación de que están cometiendo más que un atropello, más que un robo", comentaba acerca de sus sentimientos respecto a la indeseable situación en la que quedó: su pensión se vio reducida en un 22%, casi una quinta parte, y que conoció al cobrar su primera cuota.
Este caso sirvió de palo de bandera para la ASJUBI40, una asociación que aúna a miles de jubilados con más de cuatro décadas cotizadas que se han visto afectados por este reajuste del sistema, y que se dedica a pedir la suspensión de estos coeficientes.
Para ello, apuntan a una falta de información respecto a las consecuencias de la jubilación prematura con más de 40 años a las espaldas de cotización, que se traducen en entre 200 y 300 euros menos en la pensión mensual.
Por este motivo los especialistas recomiendan que los trabajadores se informen debidamente de lo que supone jubilarse antes de la edad marcada por la legislación o ponerse en manos de los profesionales antes de tomar una decisión drástica. En su lugar, existen posibilidades para asegurar el 100% de la pensión, como retrasar el retiro unos meses o combinar trabajo y pensión.
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