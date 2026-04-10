La Seguridad Social se pone seria: obliga a devolver la pensión a los jubilados que trabajen sin avisar

La Seguridad Social ha endurecido el control sobre los jubilados que deciden volver a trabajar sin comunicarlo previamente al organismo. La normativa es clara y contempla sanciones importantes para quienes incumplen las condiciones establecidas en la normativa.

Como la mayoría de ciudadanos sabe, la pensión contributiva de jubilación es, por lo general, incompatible con el trabajo. ¿Qué significa esto? Que no se puede cobrar la pensión y generar ingresos laborales al mismo tiempo sin ajustarse a las vías legales.

En caso de incumplimiento, la Administración puede suspender de inmediato el pago de la pensión. Además, inicia un procedimiento cpara reclamar todas las cantidades que han sido cobradas de forma indebida.

Sin embargo, existen excepciones que permiten compatibilizar pensión y empleo. Una de ellas es la jubilación flexible, pensadas para quienes trabajan a tiempo parcial por el motivo que sea.

En esta modalidad, la cuantía de la pensión se reduce en función de la jornada laboral. Por ejemplo, si se trabaja al 50%, la pensión se reduce en ese mismo porcentaje, pero es compatible.

Otra opción es la jubilación activa, un tipo que permite seguir trabajando incluso a jornada completa si se cumplen ciertos requisitos, como hacer alcanzado el 100% de la base reguladora.

Jubilados de vacaciones / Freepik.

El Tribunal Supremo ha respaldado esta normativa en distintos casos. Uno de ellos obligó a un pensionista a devolver más de 41.000 euros tras comprobarse que trabajaba sin cumplir la ley.

La clave está en comunicar cualquier actividad laboral y acogerse a las modalidades permitidas. De lo contrario, las consecuencias pueden ser graves tanto a nivel económico como legal. Y si estás pensando en jubilarte y seguir trabajando durante algunos años, no te olvides comentarlo previamente.