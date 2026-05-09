La Seguridad Social permitirá en 2026 cobrar el IMV y el paro incluso viviendo con los padres

El ingreso mínimo vital (IMV) continúa siendo una de las ayudas sociales más consultadas en España, especialmente entre las personas desempleadas. En los últimos meses han surgido numerosas dudas sobre si es posible cobrar esta prestación al mismo tiempo que el paro y, además, residiendo en el domicilio familiar. Aunque la normativa contempla esta posibilidad, la realidad es que no todas las personas pueden acceder a ella automáticamente.

La Seguridad Social establece que el IMV tiene como finalidad garantizar unos ingresos mínimos a quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad económica. Por ello, esta prestación puede complementar otras ayudas, incluidas las prestaciones por desempleo gestionadas por el SEPE. Sin embargo, la cuantía y el acceso dependen de la situación económica concreta de cada solicitante.

El IMV y sus condiciones

Uno de los aspectos más importantes es que el ingreso mínimo vital no funciona como una ayuda adicional completa al paro. En realidad, actúa como un complemento económico. La administración calcula una renta mínima garantizada y descuenta de esa cantidad los ingresos que la persona ya recibe, como puede ser la prestación por desempleo.

Esto significa que quienes cobran el paro no recibirán automáticamente la totalidad del IMV. La Seguridad Social revisa los ingresos mensuales y determina si existe una diferencia entre lo percibido y el umbral económico fijado para la unidad de convivencia. Solo en caso de que los ingresos sean inferiores al límite establecido se abonará la cantidad correspondiente.

La situación se vuelve más compleja cuando el solicitante vive con sus padres o familiares. En términos generales, el IMV se concede teniendo en cuenta los ingresos de todas las personas que comparten vivienda y gastos habituales. Por este motivo, los salarios o pensiones de los padres suelen influir directamente en la resolución de la solicitud.

Aun así, la normativa contempla algunas excepciones. Determinadas personas pueden solicitar el ingreso mínimo vital de forma individual aunque residan en el hogar familiar. Para ello deben demostrar independencia económica o acreditar que no forman parte de una unidad económica común con el resto de convivientes.

Los requisitos

Entre los requisitos más destacados se encuentran tener al menos 23 años, haber vivido de manera independiente durante determinados periodos y no depender económicamente de los padres. Además, el solicitante debe cumplir los límites de ingresos y patrimonio fijados por la Seguridad Social, así como acreditar residencia legal en España y una situación de vulnerabilidad económica.

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Por ello, no se trata de un derecho generalizado, sino de una ayuda condicionada al cumplimiento estricto de los requisitos establecidos por la normativa vigente.