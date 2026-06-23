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ECONOMÍA

La Seguridad Social lanza una advertencia: jubilarse antes puede salir más caro de lo que crees

Un funcionario de la Seguridad Social explica por qué decidir la fecha de jubilación sin comparar escenarios puede reducir de forma permanente la pensión mensual

Alfonso muñoz Cuenca, funcionario

Alfonso muñoz Cuenca, funcionario

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Claudio Torres

La jubilación anticipada vuelve a estar en el centro del debate tras el rechazo del Congreso a eliminar las penalizaciones que se aplican a quienes deciden retirarse antes de la edad ordinaria. En este contexto, cada vez más trabajadores buscan fórmulas para minimizar el impacto de los llamados coeficientes reductores y maximizar la cuantía de su futura pensión.

Según explica Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social, no existe una estrategia universal válida para todos los casos. Cada trabajador debe analizar su situación personal, sus años cotizados y las prestaciones que percibe antes de tomar una decisión que afectará a sus ingresos durante el resto de su vida.

Uno de los principales consejos del experto es evitar solicitar la jubilación anticipada de forma automática en cuanto se cumplan los requisitos legales. Antes de dar el paso, recomienda comparar el importe de la pensión que se obtendría adelantando la jubilación con el que correspondería al esperar a la edad ordinaria.

También recuerda que determinadas prestaciones, como el paro contributivo o el subsidio para mayores de 52 años, continúan generando cotizaciones. Esto puede influir positivamente en el cálculo de la futura pensión y hacer recomendable retrasar la solicitud unos meses más.

La fecha elegida para jubilarse también puede marcar diferencias importantes. La jubilación anticipada voluntaria está sujeta a coeficientes reductores que varían en función de los meses de adelanto y de la carrera de cotización acumulada. Por ello, esperar algunos meses adicionales puede reducir de forma significativa la penalización aplicada sobre la pensión.

Otro factor clave es el número de años cotizados. En términos generales, cuanto más extensa sea la carrera laboral, menor suele ser el recorte porcentual aplicado a quienes optan por retirarse antes de tiempo.

Para facilitar los cálculos, Muñoz recomienda utilizar el simulador oficial disponible en la sede electrónica de la Seguridad Social. Esta herramienta permite conocer la pensión estimada en diferentes fechas de jubilación y comparar distintos escenarios antes de tomar una decisión definitiva.

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El funcionario insiste en que la jubilación anticipada no siempre es una mala opción. En algunos casos puede resultar ventajosa porque permite comenzar a cobrar la pensión antes, aunque el importe mensual sea inferior. Sin embargo, en otros supuestos puede ser más rentable esperar hasta la edad ordinaria o retrasar el retiro algunos meses.

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