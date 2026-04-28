SOCIEDAD
La Seguridad Social deniega una pensión de viudedad tras 25 años de convivencia y un hijo en común por este motivo
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha ratificado la decisión al no estar inscritos como pareja de hecho
La pensión de viudedades una prestación económica destinada a los cónyuges o parejas de hecho de una persona que ha fallecido. En algunas circunstancias, también se puede beneficiar de la prestación personas en situación de divorcio, separación, nulidad matrimonial o extinción de la pareja de hecho.
No obstante, este derecho está sujeto a varios requisitos relacionados con la persona fallecida. Además, el vínculo familiar de la persona beneficiaria debe ser de cónyuge o pareja de hecho, y no haber formado un nuevo matrimonio o unión de hecho tras su fallecimiento.
En este contexto, el Instituto Nacional de la Seguridad Social ha denegado una solicitud de pensión de viudedad a una mujer que convivió durante más de dos décadas con su pareja.
La situación ha llamado la atención, trascendiendo a la opinión pública. De la misma forma, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha ratificado la decisión al no estar inscritos de manera oficial en el registro como pareja de hecho.
La mujer había solicitado la pensión de viudedad tras el fallecimiento de su pareja, con quien había mantenido una convivencia de casi 25 años. Además, habían tenido un hijo juntos en 2007 y eran copropietarios de una vivienda en Madrid.
Según el fallo, se trata de un "presupuesto constitutivo que dota de oficialidad al compromiso de convivencia". Para el tribunal, este procedimiento sirve para "identificar una situación de necesidad merecedora de protección" y "evitar el fraude en la reclamación de pensiones de viudedad".
Este requisito se encuentra recogido en el artículo 221 de la Ley General de la Seguridad Social. La normativa exige que la pareja de hecho esté inscrita en el registro autonómico y municipal, con un mínimo de dos años antes del fallecimiento.
Asimismo, el TSJM dictaminó que la mujer afectada no puede percibir la pensión de viudedad de 3.210,78 euros, a pesar del contexto mencionado. En marzo de 2026, el gasto de estas prestaciones ascendió a 2.280,4 millones de euros.
- José Elías, sobre la vivienda: 'Si con 65 años no tienes algo donde no pagues, estás muerto
- Alejandro Sanz se abre en canal sobre su relación con Shakira: 'Sería incesto
- Juanma Lorente, abogado laboralista: 'Siempre que te quejes en el trabajo, es muy importante grabar la conversación
- Laura Escanes se harta y lanza un comunicado sobre su relación con Risto Mejide
- Encuentran el cadáver de Tamirys Teixeira, 36 años, en el mar, tras un derrame cerebral
- Ya ha entrado en vigor: El nuevo requisito de la UE para los dueños de perros y gatos es obligatorio a partir de hoy
- Quevedo revela su mayor miedo en La Resistencia: 'El gusano loco era mi peor enemigo
- El Tribunal Supremo se pone serio y otorga una pensión vitalicia de 1.400€ a una mujer que lleva 24 años sin trabajar