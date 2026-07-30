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SEGURIDAD SOCIAL

La Seguridad Social lo confirma: estos son los jubilados que cobrarán hasta un 25% más de pensión a partir del 28 de agosto de 2026

Estas son las novedades para los jubilados que cumplan con los requisitos

Una imagen de la ministra Elma Saiz

Una imagen de la ministra Elma Saiz / Jaime Luján Alarcón - Europa P / Europa Press

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David Cruz

David Cruz

Desde el próximo 28 de agosto de 2026, algunos pensionistas podrán cobrar un complemento de hasta el 25% sobre la parte de su pensión mientras vuelven a trabajar. Una medida que forma parte de la reforma de la jubilación flexible, aprobada mediante Real Decreto, y que busca animar a quienes ya se han retirado a reincorporarse al mercado laboral sin renunciar completamente a su prestación.

Eso sí, no se trata de un aumento automático para todos los jubilados. El nuevo incentivo está reservado a quienes decidan compatibilizar el cobro de la pensión con un empleo a tiempo parcial y cumplan los requisitos fijados por la Seguridad Social.

Estos son los requisitos para cobrar el complemento

La principal novedad de la reforma es que mejora las condiciones de la jubilación flexible. Para acceder al complemento será necesario haber permanecido al menos 6 meses jubilado antes de volver a trabajar. El objetivo es evitar que esta fórmula se convierta en una prolongación inmediata de la actividad laboral previa.

El nuevo empleo tendrá que desarrollarse con un contrato a tiempo parcial, dentro de los límites establecidos por la reforma. Y la cuantía del complemento dependerá de la jornada uqe haga el pensionsita:

  • Entre el 55% y el 80% de jornada: complemento del 25%.
  • Entre el 33% y el 55% de jornada: complemento del 15%.
Esta fórmula permite que los pensionistas compatibilicen empleo y pensión

Esta fórmula permite que los pensionistas compatibilicen empleo y pensión / The Objective

¿Cómo se calcula el nuevo 'extra' en la pensión?

El incremento no se aplica sobre la pensión íntegra, sino sobre la cantidad que el pensionista sigue percibiendo mientras compatibiliza el trabajo con la jubilación.

Un ejemplo, si una persona cobra 1.000 euros mensuales y vuelve a trabajar con una jornada del 60% pasará a percibir una pensión adaptada a esa dedicación parcial. Sobre esa cuantía se aplicará el complemento del 25%, al que habrá que añadir el salario correspondiente a su nuevo empleo.

La intención del Gobierno es incentivar que quienes aún desean seguir trabajando puedan hacerlo sin perder completamente el vínculo con el sistema público de pensiones.

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