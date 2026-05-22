La Seguridad Social lo confirma: puedes jubilarte con solo 15 años cotizados, pero con una limitación importante

La Seguridad Social permite acceder a una pensión contributiva de jubilación con solo 15 años cotizados, pero esa ventaja tiene un matiz decisivo: la cuantía se queda en el 50% de la base reguladora. Es decir, se puede cobrar una pensión, sí, pero muy por debajo de la que correspondería tras una vida laboral más larga.

El mínimo que da derecho a pensión

Para acceder a la jubilación contributiva hace falta haber cotizado al menos 15 años, y dos de ellos deben estar dentro de los 15 inmediatamente anteriores al momento de causar el derecho. Ese es el requisito básico para entrar en el sistema, pero no garantiza una prestación completa.

La edad también importa. Con carreras de cotización reducidas, la edad ordinaria para jubilarse se retrasa más que en los casos de cotizaciones largas. En 2026, quienes solo acreditan el mínimo de 15 años no pueden jubilarse a los 65, sino que deben esperar a la edad ordinaria que fija la normativa para ese tramo.

Sólo la mitad

La parte más importante es el porcentaje que se aplica a la base reguladora. Con 15 años cotizados, el trabajador tiene derecho únicamente al 50% de esa base, lo que reduce de forma notable la pensión mensual. A partir de ahí, cada año adicional va sumando porcentaje hasta llegar al 100%, pero el salto es gradual y requiere más tiempo de cotización.

Mujer en edad de jubilación / Libre

Eso significa que una persona con una base reguladora de 1.400 euros, por ejemplo, no cobraría 1.400 euros al mes, sino alrededor de 700 euros si solo llegara al mínimo exigido. Es una diferencia muy relevante que hace que muchas pensiones se queden en importes bastante ajustados.

Cuando la cuantía resultante queda por debajo del mínimo legal, existe la posibilidad de recibir un complemento a mínimos. Ese complemento permite acercar la prestación a la pensión mínima establecida, siempre que se cumplan los requisitos de ingresos y situación personal.

Ahora bien, ese refuerzo no cambia el hecho de que la pensión se haya calculado sobre una base reducida. Por eso, aunque el complemento mejore la pensión mensual, no transforma una vida laboral de 15 años en una pensión equivalente a la de alguien que ha cotizado mucho más tiempo.