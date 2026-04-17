La Seguridad Social lo confirma: podrás perder hasta un 21% de tu pensión si decides jubilarte antes de tiempo

La jubilación en España sigue cambiando y en 2026 vuelve a haber diferencias importantes según los años que haya cotizado cada trabajador. La Seguridad Social mantiene un sistema que combina más requisitos para acceder al 100% de la pensión con incentivos para retrasar el retiro y penalizaciones si se adelanta.

Actualmente, pueden jubilarse a los 65 años con el 100% de la pensión quienes hayan cotizado al menos 38 años y 3 meses. En caso de no alcanzar ese periodo, la edad ordinaria se retrasa hasta los 66 años y 10 meses, que es cuando se puede acceder a la pensión completa. A partir de ahí, cada trabajador puede decidir si adelanta o retrasa su salida del mercado laboral.

En el caso de la jubilación anticipada voluntaria, es posible hacerlo hasta un máximo de dos años antes, aunque para ello es necesario haber cotizado al menos 35 años. Eso sí, la decisión tiene un efecto directo en la cuantía que se va a cobrar.

El motivo es que se aplican coeficientes reductores que recortan la pensión de forma permanente. Estos ajustes dependen tanto de los meses que se adelante la jubilación como del total de años cotizados, y pueden situarse aproximadamente entre el 2,8% y el 21%. No se trata de una reducción puntual, sino de un recorte que se mantiene durante toda la jubilación.

Este impacto económico se nota desde el primer momento. Por ejemplo, un trabajador con más de 44 años y 6 meses cotizados puede ver reducida su pensión en torno a un 13% si adelanta dos años su jubilación. Si el adelanto es de un año, la reducción baja, pero sigue situándose cerca del 4,75%.

Jubilado observa documento / FREEPIK.

En el caso de quienes han cotizado entre 41 años y 6 meses y 44 años, el efecto es mayor. Si adelantan dos años su retiro, la pensión puede reducirse alrededor de un 17%, mientras que si lo hacen un año antes, el recorte ronda el 5%. Esto refleja que, aunque se haya trabajado durante décadas, el sistema sigue penalizando el hecho de retirarse antes de la edad ordinaria.

Frente a estas penalizaciones, la Seguridad Social ha reforzado los incentivos para quienes deciden seguir trabajando más allá de la edad ordinaria. La jubilación demorada permite aumentar la pensión un 4% por cada año completo trabajado, un complemento que se suma de forma permanente y que se percibe mes a mes durante toda la jubilación.

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Además, el sistema ofrece distintas alternativas para aplicar este incentivo, como un incremento mensual vitalicio, un pago único al jubilarse o una opción mixta que combine ambas fórmulas.