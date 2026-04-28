La Seguridad Social lo confirma: algunas personas pueden cobrar la pensión de orfandad incluso después de los 60 años

La pensión de orfandad suele estar asociada a menores de edad o jóvenes que han perdido a uno o a ambos progenitores. Sin embargo, en determinadas circunstancias esta prestación puede mantenerse incluso en edades avanzadas.

Según ha informado la Seguridad Social, algunas personas mayores de 60 años pueden seguir percibiendo la pensión de orfandad si cumplen una serie de requisitos específicos relacionados principalmente con su situación de discapacidad.

El requisito fundamental es que la persona beneficiaria tenga reconocida una incapacidad permanente absoluta o una situación de gran invalidez. Además, dicha condición debe haberse producido antes de cumplir los 21 años o mientras la persona ya era beneficiaria de la pensión de orfandad.

Para acceder a esta situación, es necesario acreditar oficialmente la incapacidad mediante informes médicos y la correspondiente resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). También deberá demostrarse que la incapacidad existía en el momento requerido, incluso si su reconocimiento administrativo se produce con posterioridad al fallecimiento del progenitor.

Por otro lado, la normativa también establece ciertos requisitos relacionados con la situación laboral del padre o la madre fallecidos. En caso de que la muerte se haya producido como consecuencia de un accidente de trabajo o de una enfermedad profesional, no se exige un periodo mínimo de cotización.

Sin embargo, si el progenitor se encontraba en activo o en una situación asimilada al alta, será necesario acreditar al menos 500 días de cotización durante los cinco años anteriores al fallecimiento.

La cuantía de la pensión puede variar en función de distintos factores. Entre ellos se encuentran la base reguladora del progenitor fallecido, el número de beneficiarios o el tipo de orfandad —si es simple o absoluta—. En los casos en los que la persona queda huérfana de ambos progenitores, la prestación puede incrementarse dentro de los límites establecidos por la normativa.

Asimismo, para calcular la cantidad que corresponde al beneficiario se tienen en cuenta las cotizaciones del progenitor fallecido a lo largo de su vida laboral o, en el caso de que ya fuera pensionista, la cuantía de la pensión que estuviera percibiendo en ese momento.