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ECONOMÍA

La Seguridad Social lo confirma: los nacidos entre 1960 y 1970 podrán cobrar el 100% de su pensión si cumplen estos requisitos

La cuantía de la pensión puede verse afectada por los últimos 25 años cotizados

La portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes.

La portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes. / Cesar Vallejo Rodriguez / Europa Press

Andrea Riera

Andrea Riera

Los trabajadores nacidos entre 1960 y 1970 se encuentran en un momento clave para saber cómo será su jubilación en los próximos años. Todo apunta a que la edad de referencia será de 67 años cuando el sistema se aplique por completo, aunque a partir de ahí la gran duda es quién podrá cobrar el 100% de la pensión y en qué condiciones.

En este punto, el factor más importante no es solo la edad, sino los años cotizados a lo largo de toda la vida laboral. En general, podrán acceder al 100% quienes hayan cotizado al menos 38 años y 6 meses. En esos casos, no será necesario esperar a los 67 años para cobrar la pensión completa, siempre que se cumplan los requisitos establecidos.

Si no se llega a ese mínimo, lo habitual será tener que esperar a la edad ordinaria de jubilación, ya que adelantarla implica perder parte del sueldo.

También influye la forma en la que se calcula la pensión. Actualmente se tienen en cuenta los últimos 25 años cotizados, aunque existe otra opción que amplía el cálculo a 29 años y elimina los dos peores ejercicios, lo que en algunos casos puede mejorar la cuantía final.

El límite máximo de las pensiones para 2026 es de 3.359,60 euros al mes

El límite máximo de las pensiones para 2026 es de 3.359,60 euros al mes / La F

Aun así, cobrar el 100% de la base reguladora no siempre significa cobrar la pensión más alta posible, ya que existen límites fijados cada año y otros factores que influyen en el resultado, como el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), que busca mantener el equilibrio del sistema.

Por otro lado, hay que tener en cuenta la jubilación anticipada, ya que en estos casos la pensión se reduce de forma permanente mediante coeficientes que se aplican en función del tiempo que se adelante el retiro. Es decir, cuanto antes se deje de trabajar, mayor suele ser el recorte.

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El sistema también contempla distintas formas de jubilación más flexibles. Por ejemplo, la jubilación parcial permite compatibilizar trabajo y pensión, la jubilación activa deja seguir trabajando mientras se cobra parte de la prestación, y la jubilación demorada premia a quienes deciden retrasar su retiro con mejoras en la pensión.

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