La Seguridad Social confirma: así funciona la pensión en favor de familiares para mayores de 45 años

En algunos casos, los familiares de un trabajador tienen derecho a cobrar una pensión de la Seguridad Social si este fallece. Más allá del impacto emocional, algunos hogares pueden sufrir un estado de vulnerabilidad económica tras el fallecimiento de un familiar.

Habitualmente, el cónyuge viudo o los hijos son quienes perciben esta pensión contributiva. No obstante, esta prestación puede beneficiar a otros miembros de la familia, siempre que cumplan con los requisitos necesarios.

La pensión en favor de familiares tiene como objetivo compensar la situación económica que se produce con el fallecimiento de esta persona. Según el organismo, la ayuda está destinada a familiares que compartían domicilio o una relación de cuidado y dependencia con el fallecido.

En cuanto a los hijos y hermanos de pensionistas de jubilación o incapacidad permanente, los solicitantes deben ser mayores de 45 años, solteros, viudos, separados judicialmente o divorciados.

Un grupo de jubilados. / El Periódico

Además, tienen que acreditar una dedicación prolongada al cuidado del familiar fallecido. En este sentido, los solicitantes han tenido que convivir un mínimo de dos años, anteriores a la fecha de fallecimiento.

Por otra parte, es importante que no cobren otra pensión pública y dependieran económicamente del fallecido durante ese periodo de tiempo. Los ingresos del solicitante tienen que ser inferiores al Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

La ayuda se puede solicitar tras el fallecimiento de la persona que genera el derecho, siempre que estuviera dado de alta en la Seguridad Social. En este caso, si murió por enfermedad común debía haber cotizado un mínimo de 500 días en los últimos 5 años o 15 años en su vida laboral.

El importe de la pensión en favor de familiares es del 20% de la base reguladora del trabajador fallecido. La cuantía se paga en 14 mensualidades, es decir, 12 pagas ordinarias y 2 pagas adicionales. En el supuesto de que existiera más de un beneficiario, el total no puede superar el 100% de la base reguladora.