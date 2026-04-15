La Seguridad Social cambia las reglas de la jubilación y muchos trabajadores no podrán retirarse a los 65 años

La jubilación es uno de esos momentos más esperados por muchos trabajadores tras toda una vida laboral. Sin embargo, no siempre está claro cuándo se podrá acceder a ella, ya que el sistema de pensiones en España está en constante cambio y afecta tanto a la edad de retiro como a los requisitos de cotización.

Estas modificaciones forman parte de la reforma impulsada por la Ley 27/2011, que comenzó a aplicarse en 2013 y estableció un calendario gradual para modificar el sistema de jubilación. Hasta entonces, la edad ordinaria se situaba de forma general en los 65 años.

El objetivo de estos cambios es adaptar el sistema a la evolución demográfica, marcada por el aumento de la esperanza de vida y la reducción de la natalidad, lo que ha llevado a introducir un modelo más flexible pero también más exigente para garantizar su sostenibilidad.

Jubilado / s

En 2026, la edad ordinaria de jubilación se sitúa en los 66 años y 10 meses. Sin embargo, se mantiene la posibilidad de jubilarse a los 65 años, pero solo para aquellos trabajadores que acrediten al menos 38 años y 3 meses cotizados.

En caso de no alcanzar ese nivel de cotización, el trabajador deberá esperar a la edad ordinaria establecida dentro del calendario progresivo. Este proceso continuará avanzando hasta su finalización en 2027, cuando la edad legal quedará fijada en los 67 años.

A pesar de ello, seguirá existiendo la opción de jubilarse a los 65 años en 2027, aunque en ese momento será necesario contar con al menos 38 años y 6 meses cotizados para poder acceder a esa modalidad.

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En cuanto a la pensión íntegra, en 2026 será necesario haber cotizado al menos 36 años y 6 meses para cobrar el 100% de la base reguladora. En 2027, este requisito aumentará hasta los 37 años cotizados.