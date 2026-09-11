La Seguridad Social cambia en 2027: estas son las seis novedades que afectarán a trabajadores y pensionistas

Si estás pensando en jubilarte dentro de unos años, 2027 debería estar marcado en tu calendario. Y si todavía te queda mucho para retirarte, tampoco conviene perderlo de vista. El próximo año termina el periodo transitorio de la reforma de las pensiones iniciada en 2013 y entran en juego varios cambios que afectarán tanto a las pensiones como a las cotizaciones de los trabajadores.

Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social, ha repasado las principales modificaciones que llegarán a partir del 1 de enero.

La edad de jubilación queda fijada en 65 o 67 años

Una de las novedades más conocidas afecta a la edad ordinaria de jubilación. Quienes hayan cotizado 38 años y 6 meses o más podrán retirarse a los 65 años. Si no llegan a ese periodo, tendrán que esperar hasta los 67 años.

También cambia el tiempo necesario para cobrar el 100% de la base reguladora. En 2026 hacen falta 36 años y 6 meses cotizados, mientras que en 2027 serán necesarios 37 años completos.

Dos fórmulas para calcular la pensión

El cálculo de la base reguladora también cambia. En 2027 convivirán dos fórmulas y se aplicará la que resulte más beneficiosa para cada trabajador.

La tradicional tendrá en cuenta los últimos 300 meses de cotización, mientras que la nueva ampliará el periodo hasta 308 meses. De ellos se escogerán las 304 bases más altas, dejando fuera los cuatro meses con menor cotización.

Este cambio puede ser especialmente relevante para quienes hayan tenido altibajos durante su vida laboral.

Imagen de un pensionista / Archivo

También cambia lo que pagan los trabajadores

La reforma no mira únicamente hacia los futuros jubilados. El Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) pasará del 0,90% al 1% de la base de cotización. El trabajador asumirá el 0,17% y la empresa el 0,83%.

La base máxima de cotización seguirá aumentando y también se aplicará una cuota de solidaridad sobre los salarios que superen ese límite, con tipos del 1,38%, 1,5% y 1,75% según el tramo.

Así que sí: 2027 traerá cambios que pueden notarse tanto al mirar la futura pensión como al revisar la nómina cada mes.