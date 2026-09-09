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SEGURIDAD SOCIAL

La Seguridad Social cambia en 2027: estos son los años que tendrás que cotizar para cobrar el 100% de la pensión

37 años cotizados para cobrar el 100% de la pensión

Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social

Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social / Youtube

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David Cruz

David Cruz

La llegada de 2027 traerá nuevos cambios para los trabajadores que estén cerca de la jubilación. El periodo transitorio de la reforma de las pensiones de 2013 llegará a su final y se consolidarán tanto las modificaciones relacionadas con la edad ordinaria de jubilación como las condiciones necesarias para acceder al 100% de la base reguladora.

Uno de los cambios que más puede afectar a los futuros pensionistas tiene que ver con los años de cotización necesarios para cobrar el 100% de la base reguladora.

Alfonso Muñoz Cuenca, funcionario de la Seguridad Social, explica que a partir del próximo año será necesario haber cotizado 37 años completos para alcanzar ese porcentaje.

¿Cuántos años hay que cotizar para cobrar el 100%?

En 2026, los trabajadores necesitan acreditar 36 años y 6 meses de cotización para tener derecho al 100% de su base reguladora. Sin embargo, desde el próximo 1 de enero de 2027 el requisito aumentará hasta los 37 años completos.

Eso significa que quien no llegue a ese periodo recibirá el porcentaje de pensión que le corresponda según sus años cotizados. Por ejemplo, un trabajador que se jubile en 2027 cotizando 36 años y 8 meses no alcanzará ese 100% de la base reguladora, algo que si hubiera sucedido este año.

El sistema aplicará en ese caso el porcentaje correspondiente a su periodo de cotización, una de las principales quejas de nuestro sistema de pensiones.

Dos jubilados contentos

Dos jubilados contentos / I

También cambia la edad ordinaria de jubilación

El año 2027 traerá además otro cambio muy importante. A partir de entonces, la edad ordinaria de jubilación será de 67 años para quienes hayan cotizado menos de 38 años y 6 meses. Quienes acrediten al menos ese tiempo, podrán mantener la posibilidad de jubilarse a los 65 años.

Por tanto, los años cotizados jugarán un doble papel: determinará tanto la edad ordinaria a la que puede accederse a la jubilación como el porcentaje de la base reguladora que corresponde al trabajador.

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A todos estos cambios se suma una modificación en la forma de calcular la base reguladora. En 2027 convivirán dos posibilidades de cálculo y la Seguridad Social aplicará la más beneficiosa para el trabajador: la tradicional tendrá en cuenta las bases de cotización de los últimos 300 meses y la nueva ampliará el periodo a 308 meses, seleccionando las 304 más altas.

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