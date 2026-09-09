La Seguridad Social cambia en 2027: estos son los años que tendrás que cotizar para cobrar el 100% de la pensión

La llegada de 2027 traerá nuevos cambios para los trabajadores que estén cerca de la jubilación. El periodo transitorio de la reforma de las pensiones de 2013 llegará a su final y se consolidarán tanto las modificaciones relacionadas con la edad ordinaria de jubilación como las condiciones necesarias para acceder al 100% de la base reguladora.

Uno de los cambios que más puede afectar a los futuros pensionistas tiene que ver con los años de cotización necesarios para cobrar el 100% de la base reguladora.

Alfonso Muñoz Cuenca, funcionario de la Seguridad Social, explica que a partir del próximo año será necesario haber cotizado 37 años completos para alcanzar ese porcentaje.

¿Cuántos años hay que cotizar para cobrar el 100%?

En 2026, los trabajadores necesitan acreditar 36 años y 6 meses de cotización para tener derecho al 100% de su base reguladora. Sin embargo, desde el próximo 1 de enero de 2027 el requisito aumentará hasta los 37 años completos.

Eso significa que quien no llegue a ese periodo recibirá el porcentaje de pensión que le corresponda según sus años cotizados. Por ejemplo, un trabajador que se jubile en 2027 cotizando 36 años y 8 meses no alcanzará ese 100% de la base reguladora, algo que si hubiera sucedido este año.

El sistema aplicará en ese caso el porcentaje correspondiente a su periodo de cotización, una de las principales quejas de nuestro sistema de pensiones.

Dos jubilados contentos / I

También cambia la edad ordinaria de jubilación

El año 2027 traerá además otro cambio muy importante. A partir de entonces, la edad ordinaria de jubilación será de 67 años para quienes hayan cotizado menos de 38 años y 6 meses. Quienes acrediten al menos ese tiempo, podrán mantener la posibilidad de jubilarse a los 65 años.

Por tanto, los años cotizados jugarán un doble papel: determinará tanto la edad ordinaria a la que puede accederse a la jubilación como el porcentaje de la base reguladora que corresponde al trabajador.

A todos estos cambios se suma una modificación en la forma de calcular la base reguladora. En 2027 convivirán dos posibilidades de cálculo y la Seguridad Social aplicará la más beneficiosa para el trabajador: la tradicional tendrá en cuenta las bases de cotización de los últimos 300 meses y la nueva ampliará el periodo a 308 meses, seleccionando las 304 más altas.