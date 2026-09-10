La Seguridad Social busca nuevos trabajadores: más de 1.500 plazas para estudiantes y recién titulados

La Seguridad Social quiere incorporar savia nueva a sus plantillas y ha puesto el foco en estudiantes universitarios que están terminando la carrera y recién titulados. El organismo ha lanzado una campaña para dar a conocer sus oposiciones y atraer candidatos a las más de 1.500 plazas vinculadas a la Oferta de Empleo Público de 2026.

La iniciativa se desarrollará durante todo el mes de septiembre y tendrá presencia en televisión, radio, prensa, medios digitales, redes sociales y publicidad exterior. El objetivo es acercar el empleo público a jóvenes que están empezando a decidir qué camino seguir cuando terminen sus estudios.

La campaña también está pensada para quienes ya están trabajando y se plantean dar un giro a su trayectoria profesional. La Seguridad Social busca perfiles con formación muy diversa, desde áreas administrativas y jurídicas hasta economía, gestión pública o relaciones laborales.

Más de 1.500 plazas en las oposiciones

La oferta vinculada a la Seguridad Social supera las 1.500 plazas, según las cifras recogidas en el Real Decreto 387/2026, de 6 de mayo, que regula la Oferta de Empleo Público de este año.

Las plazas corresponden a distintos cuerpos y escalas de la Administración y abarcan los subgrupos A1, A2 y C1. Entre los puestos contemplados aparecen, entre otros, los cuerpos de Superior de Técnicos, Interventores y Actuarios, Estadísticos, Economistas, Médicos Inspectores, Gestión y Administrativo.

La variedad de puestos hace que la convocatoria pueda resultar especialmente interesante para quienes han terminado estudios relacionados con el Derecho, la Economía, la Administración o las relaciones laborales.

Aspirantes a las oposiciones de Educación de la Xunta, en el IES Lamas de Abade de Santiago de Compostela, uno de los centros de Galicia donde se celebraron. EXAMENES. OPOSITORES. INSTITUTO DE EDUCACION SECUNDARIA / XOAN ALVAREZ. / FDV

¿Cuándo se podrán consultar las convocatorias?

Todavía habrá que esperar para conocer la fecha concreta de cada convocatoria. La Seguridad Social ha señalado que se harán públicas durante los próximos meses, momento en el que también se podrán consultar con detalle los requisitos, el proceso selectivo y la distribución de las plazas.

Los puestos tendrán carácter nacional. La distribución concreta por provincias se conocerá cuando se publique cada convocatoria.

La campaña pretende poner el empleo público al alcance de una generación que afronta ahora una de las decisiones más importantes de su vida profesional. El mensaje de la Seguridad Social apunta precisamente a quienes buscan estabilidad laboral y un trabajo ligado al servicio público, pero también a profesionales que quieran cambiar de rumbo y preparar unas oposiciones.