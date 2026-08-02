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ECONOMÍA

La Seguridad Social avisa a los jubilados: algunos podrán sumar hasta un 25% más a su pensión

La medida entrará en vigor el próximo 28 de agosto

Elma Saiz, ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de España

Elma Saiz, ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de España / SPORT.es

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Andrea Riera

Andrea Riera

La Seguridad Social volverá a introducir cambios en la jubilación a partir del próximo 28 de agosto. Estas novedades afectarán a quienes ya están jubilados y decidan volver a trabajar, ya que algunos podrán cobrar más dinero en su pensión mientras compatibilizan el retiro con un empleo a tiempo parcial.

La idea es que volver a trabajar resulte más atractivo para los pensionistas, y para ello la jubilación flexible incluirá un nuevo complemento que permitirá aumentar la pensión en determinados casos. Eso sí, para poder cobrarlo será necesario que hayan pasado al menos seis meses desde que la persona se jubiló y que el nuevo empleo sea por cuenta ajena y a tiempo parcial.

Quienes trabajen entre el 55% y el 80% de la jornada completa podrán cobrar un 25% más de pensión, mientras que si la jornada está entre el 33% y el 55%, el aumento será del 15%. En ambos casos, el porcentaje se calcula sobre la pensión completa y no sobre la parte que se cobra mientras se trabaja.

Pensionista

Pensionista / Pexels

Por ejemplo, un jubilado que tenga una pensión de 1.600 euros y vuelva a trabajar ocho meses después con una jornada del 60% seguirá cobrando la parte de la pensión que le corresponda y, además, recibirá un complemento de 400 euros al mes gracias a esta nueva medida.

Hay que tener en cuenta que este aumento solo se cobrará mientras el pensionista siga trabajando, ya que cuando deje ese empleo volverá a recibir el 100% de la pensión que tenía antes, sin ese complemento adicional.

La reforma también trae cambios para los trabajadores autónomos, y es que a partir de ese día también podrán acogerse a la jubilación flexible si cumplen los requisitos que marca la Seguridad Social y seguir cobrando una parte de la pensión mientras desarrollan su actividad.

Imagen de un pensionista

Imagen de un pensionista / s

Además, quienes accedieron a una jubilación anticipada involuntaria podrán beneficiarse de las cotizaciones que hagan durante esta etapa para mejorar la pensión cuando dejen de trabajar de forma definitiva, aunque no se podrá combinar con algunos complementos o prestaciones.

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Aunque estos cambios fueron aprobados por el Gobierno el pasado mes de mayo, no será hasta el 28 de agosto cuando empiecen a aplicarse.

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