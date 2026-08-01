La Seguridad Social amplía la lista: estas son las 11 nuevas enfermedades que permiten jubilarse a los 56 años sin recortes

La jubilación anticipada en España sigue generando muchas dudas entre los trabajadores. Aunque adelantar el retiro suele implicar una reducción de la pensión, la Seguridad Social acaba de ampliar el listado de enfermedades que permiten acceder a esta modalidad sin sufrir recortes.

El Gobierno ha aprobado el Real Decreto 632/2026, que incorpora once nuevas patologías al catálogo de enfermedades que permiten adelantar la edad de jubilación en el caso de las personas con una discapacidad igual o superior al 45%. Con este cambio, unas 50.000 personas podrían beneficiarse de la medida y retirarse a partir de los 56 años.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha señalado que la iniciativa pretende dar respuesta a una reivindicación histórica y ofrecer una mayor protección a quienes conviven con enfermedades especialmente graves que afectan tanto a su vida diaria como a su actividad laboral.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, durante la rueda de prensa tras el consejo de Ministros, a 14 de abril de 2026, en Madrid (España). El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto que reforma el Reglamento de Extranjería para poner en marcha una regularización extraordinaria de, al menos, medio millón de migrantes que ya viven en España, basada en la ILP Regularización Ya y avalada por el Consejo de Estado en su informe. 14 ABRIL 2026 Matias Chiofalo / Europa Press 14/04/2026. Elma Saiz;Matias Chiofalo; / Matias Chiofalo / Europa Press

Las nuevas enfermedades incluidas en el listado son la espina bífida, la amiloidosis por transtiretina variante, la enfermedad de Parkinson, la distrofia miotónica tipo 1, también conocida como enfermedad de Steinert, la enfermedad de Huntington, la esclerosis sistémica, la lesión medular, la degeneración corticobasal, la atrofia multisistémica, la parálisis supranuclear progresiva y la enfermedad renal crónica en estadio G5.

Eso sí, padecer alguna de estas enfermedades no implica el acceso automático a la jubilación anticipada. Para poder acogerse a esta modalidad será necesario acreditar un grado de discapacidad igual o superior al 45%, haber cotizado al menos quince años y encontrarse en situación de alta o asimilada al alta.

Además, la normativa establece que la persona afectada deberá haber convivido durante al menos cinco años con alguna de las patologías incluidas en el listado. Una vez cumplidos todos los requisitos, podrá adelantar la edad de jubilación hasta los 56 años sin que ello tenga consecuencias sobre la pensión.

Una persona en silla de ruedas / FREEPIK

La principal diferencia con respecto a la jubilación anticipada ordinaria es que la cuantía de la prestación no se verá reducida. De hecho, el tiempo correspondiente al adelanto de la jubilación se contabilizará como cotizado, por lo que no se aplicarán los coeficientes reductores que sí existen en otras modalidades.

Noticias relacionadas

La intención del Gobierno es que este listado siga ampliándose en el futuro. De hecho, varias organizaciones ya han solicitado la incorporación de nuevas patologías, entre ellas la artritis reumatoide, el lupus eritematoso sistémico, la encefalomielitis miálgica, la ataxia de Friedrich, la ataxia SCA3 y la paraparesia espástica familiar.