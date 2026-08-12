TRABAJO
La Seguridad Social alerta: multa de hasta 12.000 euros por trabajar como autónomo sin estar dado de alta
Los trabajadores por cuenta propia deben estar dados de alta en a RETA desde el primer día de actividad, o de lo contrario puede suponer una importante multa.
La Seguridad Social recuerda que cualquier persona que comience una actividad económica por cuenta propia debe estar dada de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, conocido como RETA, desde el mismo día en que inicia su trabajo.
No hacerlo puede acabar en una sanción de entre 3.750 y 12.000 euros, dependiendo de la gravedad de la infracción, además del pago de las cuotas que no se hayan abonado. El aviso afecta tanto a quienes trabajan por su cuenta a tiempo completo como a quienes desarrollan una actividad que consideran ocasional, pero que en realidad se mantiene de forma habitual.
El alta debe hacerse al comenzar
La obligación principal es tramitar el alta en el RETA antes o en el mismo momento de iniciar la actividad. No basta con emitir una factura, darse de alta en Hacienda o comunicar que se va a comenzar un negocio. El trabajador debe completar también el procedimiento correspondiente con la Seguridad Social.
El alta permite que el autónomo cotice y tenga acceso a las prestaciones previstas para este régimen, como la incapacidad temporal, el cese de actividad, la jubilación o determinadas coberturas relacionadas con accidentes de trabajo. Si la persona trabaja sin estar registrada, no solo está incumpliendo una obligación administrativa, sino que también puede quedarse sin protección suficiente ante un problema de salud o una interrupción de su actividad.
La Seguridad Social señala que el alta debe realizarse el día de inicio (o antes). Por eso, esperar a ver si el negocio funciona, si llegan más clientes o si finalmente se supera una determinada cantidad de ingresos no elimina automáticamente la obligación, y puede suponer una importante multa, de hecho.
Multa de hasta 12.000 euros
La falta de alta se considera una infracción grave y puede conllevar una multa de entre 3.750 y 12.000 euros, dependiendo de la gravedad. La sanción no sustituye al resto de obligaciones económicas. Además de la multa, la Administración puede reclamar las cuotas correspondientes al periodo en el que la persona trabajó sin estar dada de alta.
Cuando la Seguridad Social detecta que una persona ha desarrollado una actividad sin figurar en el RETA, puede tramitar su alta de oficio con efectos desde la fecha en la que considera que comenzó a trabajar. A partir de ahí, reclamará las cuotas correspondientes a todos los meses no abonados.
Como se trata de pagos fuera de plazo, pueden añadirse recargos e intereses. El recargo puede llegar al 20% cuando ha transcurrido más de un mes desde la fecha en la que debió efectuarse el pago. También se pueden perder bonificaciones o ayudas vinculadas al inicio de la actividad, como la tarifa plana para nuevos autónomos.
El coste final, por tanto, puede ser bastante superior al importe de la multa. Una persona que haya trabajado durante varios meses sin alta podría tener que pagar las cuotas atrasadas, los recargos, los intereses y la sanción administrativa. Así que sí: si realizas una actividad como autónomo, debes estar dado de alta desde el primer instante.
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