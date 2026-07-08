La Seguridad Social alerta con miles de cartas: casi 14.000 euros a quien decida retrasar su jubilación

La Seguridad Social ha enviado miles de cartas a trabajadores próximos a la edad de jubilación para informarles de los incentivos que pueden obtener si deciden retrasar su retiro, incluyendo un pago único de hasta 13.812 euros por año de demora.

Qué dicen las cartas

El objetivo del Gobierno es animar a los ciudadanos a prolongar su vida laboral a cambio de beneficios importantes en su pensión. En las misivas, firmadas por la directora general del la Seguridad Social, María del Carmen Armesto, se explica que existen posibilidades que pueden ser de interés para los trabajadores.

El departamento coordinado por Elma Saiz está enviando estas comunicaciones para explicar los beneficios de continuar trabajando y aplazar la jubilación: una de las opciones que se ofrece es un incremento del 4% adicional y vitalicio en la cuantía de la pensión por cada año completo que se cotiza a la Seguridad Social una vez alcanzado el momento de retiro.

Actualmente, la edad de jubilación en España es de 66 años y 10 meses / Quibus

El pago único

A esto se le podría añadir el 2% para periodos superiores a los 6 meses y menores de 12 a partir del segundo ejercicio, con lo que se podría superar el tope máximo de pensión pública. También se da la opción de cobrar el dinero en un solo pago.

En caso de aceptar la opción del pago único, se podría sumar 13.820 euros por año de retraso cuando el trabajador haya cotizado 44,5 años o un número superior y le corresponda una de las pensiones más altas. En los que tengan que cobrar una más reducida, la cuantía sería de 4.865 euros.

Si la cotización es menor a 44,5 años, el importe máximo será de 12.563,67 euros al año y para las reducidas, de 4.422,84 euros. Esta cantidad a tanto alzado es un pago único que se puede recibir de la Seguridad Social como premio o incentivo por retrasar la jubilación.

Cuánto supone en la nómina

La subida del 4% se podría encontrar en la nómina de esta prestación de la Seguridad Social con incrementos de entre 24 y 134,38 euros al mes para las pensiones más bajas y elevadas. En lugar de que la pensión suba todos los meses, el jubilado elige recibir una suma global de dinero en el momento en que se retira.