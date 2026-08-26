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SEGURIDAD SOCIAL

La Seguridad Social alerta: el beneficiario puede dejar de cobrar la pensión de viudedad si deja de cumplir determinados requisitos

Hay varios requisitos que deben cumplirse para mantener la pensión de viudedad de la Seguridad Social.

Una imagen de la ministra Elma Saiz

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Álex Pareja

Álex Pareja

La pensión de viudedad es una prestación destinada a proteger económicamente a las personas que han perdido a su cónyuge o pareja. Sin embargo, la Seguridad Social puede retirarla si el beneficiario deja de cumplir determinados requisitos o si se produce alguna de las situaciones previstas en la normativa.

El requisito de cotización

Para tener derecho a la pensión de viudedad, es necesario que la persona fallecida haya cotizado un mínimo de tiempo a la Seguridad Social. La norma general exige al menos 500 días de cotización dentro de los cinco años anteriores al fallecimiento.

Este requisito no se aplica si la muerte se ha producido como consecuencia de un accidente o de una enfermedad profesional. En esos supuestos, la prestación puede reconocerse sin necesidad de cumplir ese periodo mínimo de cotización. Si no se alcanza este requisito, la Seguridad Social puede denegar la pensión desde el inicio.

Carta de la Seguridad Social

Carta de la Seguridad Social / Archivo

Parejas de hecho

La situación es especialmente importante en el caso de las parejas no casadas. Para que el superviviente de una pareja de hecho pueda acceder a la pensión de viudedad, además de cumplir la norma de cotización, debe estar inscrito en el registro correspondiente de la comunidad autónoma o del ayuntamiento.

La inscripción debe realizarse con una antelación mínima de dos años respecto al fallecimiento. Si la pareja no está registrada o lo está desde hace menos tiempo, la Seguridad Social puede rechazar la prestación. Este requisito no existe para los matrimonios, que cuentan con el acta de matrimonio como prueba de la relación.

Contraer nuevo matrimonio

Una de las causas que pueden llevar a perder la pensión de viudedad es contraer un nuevo matrimonio o constituir una nueva pareja de hecho. La normativa considera que la prestación está vinculada a la pérdida de una relación concreta y no debe mantenerse indefinidamente si se forma otra unión.

Oficina de la Seguridad Social

Oficina de la Seguridad Social / Archivo

Sin embargo, existe una excepción importante. Si la pensión de viudedad representa al menos el 75% de los ingresos del beneficiario, la persona puede volver a casarse o registrar una nueva pareja sin perder automáticamente la prestación. En ese caso, la pensión se considera un componente esencial de los ingresos y se permite su mantenimiento.

Separación o divorcio previos

La pensión de viudedad también puede verse afectada si existía una separación judicial o un divorcio antes del fallecimiento. En esos casos, es necesario presentar la sentencia correspondiente para acreditar la situación. Si la separación o el divorcio implican la ruptura del vínculo matrimonial, el cónyuge puede perder el derecho a la pensión, salvo que se cumplan determinadas condiciones previstas en la normativa.

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Es decir, que la Seguridad Social puede retirar la pensión de viudedad si el beneficiario contrae un nuevo matrimonio o constituye una nueva pareja de hecho, salvo que la pensión represente al menos el 75% de sus ingresos. También puede extinguirse si existe una condena por diferentes delitos.

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