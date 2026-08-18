La Seguridad Social afronta nuevas reclamaciones: el Supremo fija 1.800 euros de indemnización para hombres discriminados por el antiguo complemento de maternidad

Un abogado especializado en derecho laboral ha lanzado un mensaje en TikTok dirigido a miles de hombres jubilados que solicitaron el antiguo complemento de maternidad y recibieron una negativa por parte de la Seguridad Social.

Su advertencia se basa en una reciente doctrina del Tribunal Supremo, que fija en 1.800 euros la indemnización para aquellos pensionistas que tuvieron que litigar para obtener un derecho que Europa ya había reconocido como vulnerado.

El origen del conflicto: un complemento solo para mujeres

El problema se remonta al complemento por aportación demográfica, vigente para pensiones causadas entre 2016 y febrero de 2021. La normativa lo concedía únicamente a mujeres con dos o más hijos, excluyendo automáticamente a los hombres. En 2019, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea declaró que esta exclusión constituía discriminación directa por razón de sexo, obligando a España a modificar el criterio.

Pese a ello, muchos padres siguieron recibiendo negativas administrativas y tuvieron que acudir a los juzgados para que se les reconociera el complemento y los atrasos correspondientes.

El Supremo fija una indemnización de 1.800 euros

El Tribunal Supremo ha determinado que obligar a estos pensionistas a litigar generó un perjuicio adicional que debe ser reparado económicamente. La referencia establecida es de 1.800 euros, una cantidad que no es un nuevo complemento mensual ni un pago automático para todos los jubilados, sino una compensación vinculada a la discriminación sufrida por quienes vieron rechazada su solicitud y tuvieron que acudir a la justicia.

Además, en numerosos casos, junto a la indemnización pueden sumarse atrasos del complemento, lo que incrementa notablemente la cuantía final recuperada.

Quién puede reclamar: no todos los jubilados están incluidos

No basta con ser hombre, jubilado y tener hijos. Para determinar si existe derecho a reclamar, deben analizarse varios elementos:

Fecha en que se causó la pensión .

. Modalidad de jubilación reconocida .

. Requisitos del antiguo complemento .

. Respuesta del INSS ante la solicitud.

El complemento afectaba a jubilaciones entre el 1 de enero de 2016 y el 3 de febrero de 2021, y podía suponer un incremento del 5 % de la pensión con dos hijos, 10 % con tres y 15 % con cuatro o más, además de los atrasos acumulados.

El escenario cambia desde 2021: nuevas vías de reclamación

Para las pensiones reconocidas desde febrero de 2021, el complemento pasó a denominarse complemento para reducir la brecha de género. Sin embargo, en mayo de 2025, el Tribunal de Justicia de la UE volvió a considerar discriminatorio que España impusiera requisitos adicionales a los padres para acceder a él.

Esto abre nuevas posibilidades de reclamación, pero no convierte los 1.800 euros en un cheque universal. Cada caso debe revisarse individualmente: fecha de jubilación, resolución del INSS y reclamaciones previas.

La clave está en distinguir entre el antiguo complemento, el actual y la indemnización por haber tenido que litigar. No todos los expedientes generan la misma devolución, pero miles de jubilados podrían recuperar cantidades relevantes si su solicitud fue rechazada de forma discriminatoria.