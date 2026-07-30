La Seguridad Social advierte sobre la estafa a través de un SMS que podría vaciar tu cuenta bancaria en minutos

La Agencia de Ciberseguridad de Catalunya ha lanzado una advertencia tras detectar una nueva campaña de fraude que utiliza el nombre de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) para engañar a los ciudadanos. El objetivo de los ciberdelincuentes es obtener datos personales y bancarios mediante mensajes de texto que aparentan ser oficiales.

Los expertos recuerdan que este tipo de estafas, conocidas como smishing, son cada vez más frecuentes y aprovechan la preocupación que genera recibir un aviso sobre una supuesta deuda o un pago pendiente con la Administración.

Así funciona la estafa

El fraude comienza con el envío de un SMS en el que se informa al destinatario de que tiene un supuesto pago pendiente con la Seguridad Social. El mensaje suele utilizar un tono urgente y advierte de posibles consecuencias si no se regulariza la situación cuanto antes.

Para hacer más creíble el engaño, el SMS incluye un enlace que aparenta dirigir al portal oficial de la Tesorería General de la Seguridad Social. Sin embargo, la Agencia de Ciberseguridad explica que esa dirección no pertenece al dominio oficial y conduce a una página fraudulenta diseñada para imitar la imagen del organismo.

Una vez dentro, los delincuentes solicitan información personal, credenciales de acceso o incluso los datos de la tarjeta bancaria con el objetivo de cometer un fraude económico.

Oficina de la Seguridad Social / Archivo

Qué recomienda la Agencia de Ciberseguridad

Ante este tipo de mensajes, los especialistas aconsejan no acceder nunca al enlace recibido por SMS y comprobar siempre que cualquier página de la Administración utiliza el dominio oficial antes de introducir información personal.

También recuerdan que la Seguridad Social realiza sus gestiones a través de sus canales oficiales y que conviene desconfiar de cualquier comunicación que exija actuar de inmediato para evitar sanciones o bloqueos.

Qué hacer si ya has facilitado tus datos

Si has pulsado el enlace o has introducido información en una página sospechosa, la Agencia de Ciberseguridad recomienda actuar lo antes posible. Lo primero es contactar con la entidad bancaria para proteger las cuentas y tarjetas afectadas y, posteriormente, cambiar las contraseñas de los servicios comprometidos.

Los expertos insisten en que la rapidez es clave para minimizar los posibles daños y evitar que los ciberdelincuentes puedan utilizar los datos robados para realizar operaciones fraudulentas.