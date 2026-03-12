La Seguridad Social lo aclara: qué pasa con la pensión si un jubilado quiere hacerse autónomo

Cuando uno se jubila, es importante que conozca los matices legales que dictaminarán la cantidad de dinero que percibirá a través de la pensión. Especialmente, si se pretende recibir en situaciones excepcionales, tal y como ocurre con aquella en la que nos centraremos aquí.

Para evitar toda posible confusión al respecto, la Seguridad Social ha aclarado qué ocurrirá con la pensión de aquellos jubilados que quieran hacerse autónomos con el objetivo de seguir ejerciendo su rol laboral durante esta etapa.

En este caso en concreto, la Seguridad Social es bastante específica: la persona podrá recibir el 100% de su pensión en caso de que el dinero que reciba por su actividad no supere el SMI (Salario Mínimo Interprofesional).

En caso contrario, si la persona recibe una cantidad de dinero superior a este último, la Seguridad Social solo le garantizará el 50% de su pensión, lo cual supone una reducción notoria con respecto al porcentaje anterior.

De esta dualidad surge otra pregunta bastante lógica: ¿qué pasa con las cuotas y demás obligaciones fiscales que debe afrontar una persona que esté dada de alta como autónomo en esta situación?

Según recoge la Seguridad Social, la persona jubilada que protagonice esta circunstancia se encontrará exenta del pago de la cuota de autónomos, aunque sí deberá declarar el resto de impuestos asociados a su actividad.

Por tanto, la situación queda de la siguiente manera: si el dinero que percibe una persona jubilada por su labor no supera el SMI (fijado en 1.221 euros brutos mensuales en 14 pagas), recibirá el 100% de la pensión y, en caso contrario, el 50% de lo que le corresponda.

Una aclaración que había sido necesaria por parte de la Seguridad Social con el objetivo de despejar toda confusión que existe sobre un tipo de situaciones que, pese a no ser frecuentes, existen y han de ser estudiadas.