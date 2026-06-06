FAMOSOS
Sara Carbonero, exmujer de Iker Casillas y madre de su hijo Martín, expande su negocio: abre una nueva tienda en Valencia y planea llegar a nueve locales antes de 2027
La firma se expandirá por Valencia, con el objetivo de alcanzar en 2027 una red de nueve establecimientos propios
Sara Carbonero sigue expandiendo su marca 'Slowlove' por toda España. La marca cerró el último año con una facturación cercana a los tres millones y medio de euros, junto a Isabel Jiménez. La firma, conocida por su estilo bohemio y desenfadado, ha logrado consolidarse dentro del mercado español con una propuesta centrada en la moda sostenible y prendas versátiles.
Sara lanzó la marca en 2015 y se ha consolidado como un proyecto sólido. En 2021, la marca pasó a formar parte del grupo Tendam, lo que permitió impulsar su crecimiento y ampliar tanto su estructura operativa como su distribución en diferentes puntos del país, como ahora en Valencia (Centro Comercial El Saler). A pesar de esta incorporación, Sara Carbonero e Isabel Jiménez continúan liderando la parte creativa del proyecto.
150 puntos de venta compartidos con otras marcas de su grupo en España y Portugal
El plan de desarrollo contempla la inauguración de hasta siete nuevas tiendas durante los próximos años. El objetivo de la firma es alcanzar en 2027 una red de nueve establecimientos propios repartidos por distintas ciudades españolas, consolidando así su apuesta por el comercio físico.
Desde la compañía destacan que estos espacios buscan transmitir mucho más que una colección de ropa. La intención es crear una experiencia cercana y pausada, alineada con la filosofía de Slowlove, donde la estética, la calma y el consumo consciente forman parte de la identidad del proyecto.
Además de participar como fundadoras, Sara Carbonero e Isabel Jiménez mantienen un papel activo en las campañas y en el desarrollo visual de la firma. En la reciente campaña 'Behind the Scenes', ambas muestran el trabajo creativo que existe detrás de cada sesión fotográfica y del proceso de diseño de las colecciones.
Tras más de una década de trayectoria, Slowlove se ha convertido en un referente dentro del estilo boho y urbano en España. La marca continúa creciendo sin perder la esencia con la que nació: ofrecer prendas con personalidad, alejadas de la moda rápida y enfocadas en un público que valora la autenticidad y la comodidad.
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