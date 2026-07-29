Santiago, propietario de una vivienda con 22 años: "Me ha costado menos de 50.000 euros y en cinco años la tendré pagada"

Acceder a una vivienda se ha convertido en una de las grandes dificultades para los jóvenes en España. Mientras muchos todavía no pueden independizarse, Santiago Marín, con solo 22 años, ya puede decir que tiene una casa a su nombre.

El joven de Albacete trabaja en el campo, y su historia se dio a conocer después de aparecer en 'laSexta Xplica', donde explicó cómo consiguió comprar una vivienda cuando apenas tenía 21 años.

Santiago contó en el programa que la vivienda se encuentra cerca de Albacete y que la pagó a través de un préstamo personal: "Pagada por mi cuenta. Estoy con un préstamo personal que me saqué poco a poco, y en cinco años ya tendré mi casa pagada. Ya tengo una propiedad a mi nombre. Me ha costado menos de 50.000 euros".

En una entrevista concedida a 'La Tribuna de Albacete' tan solo hace unos días, explicó que la casa está situada en Fuensanta, un municipio de la provincia de Albacete. La compró en septiembre, cuando tenía 21 años, por menos de 40.000 euros y sin recurrir a una hipoteca tradicional.

Hipoteca / a

Según detalló, la vivienda era una propiedad embargada por el banco y tenía unos ocupantes cuando decidió comprarla: "Si la hubiera comprado a un particular, me habría salido a más del doble. La compré porque estaba embargada por el banco, y al banco lo que le interesa es quitársela".

Santiago comentó que la situación con los ocupantes se resolvió sin problemas: "Cuando la fui a comprar, la tenían unos ocupas metidos. En cuanto la compré se fueron. Les dije que se metieran en otro lado y ya está. Los conocemos del pueblo, son buena gente".

Durante su paso por 'laSexta Xplica', el joven también habló sobre su trabajo en el campo y defendió que uno de los problemas del sector es la falta de profesionales preparados: "Hay muy pocos perfiles como el mío. Por así decirlo, no hay gente profesional que pueda trabajar en eso. Hay mucha gente que quiere trabajar en el campo pero no profesionalmente, simplemente temporeros y demás".

Sus palabras generaron debate en el plató, especialmente con Amina Mouthadi, camarera, que no compartió su visión sobre la falta de trabajadores en el campo: "Decir que no hay gente cualificada para el campo... lo que no hay son sueldos dignos para que la gente vaya a trabajar. A mí me consta que todo el mundo quiere trabajar (...) Me parece un poquito chocante que un chaval de su edad piense que la gente no quiere trabajar en el campo. Por supuesto que quiere, pero son 20 horas por 1.200 euros".

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Amina y Santiago en 'laSextaXplica' / atresplayer

Tras estas declaraciones, Santiago respondió negando que los salarios del sector sean esos y defendió que las condiciones son diferentes, o al menos en su caso.