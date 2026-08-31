Santiago Niño Becerra, economista: “Pienso que no hay burbuja en el mercado inmobiliario, lo que hay son precios desbocados"

La crisis de la vivienda en las grandes ciudades ha provocado que muchos españoles pongan encima de la mesa la opción de invertir en inmobiliaria. Comprar pisos y casas, y alquilarlos, es una opción rentable, pero a veces, poco viable por la escasedad de propiedades.

En España, esta crisis está marcada por una severa escasez de oferta y una alta demanda, ha consolidado el mercado inmobiliario como una de las opciones de inversión más atractivas, a pesar de las barreras de entrada.

En su opinión, el origen de la escalada de precios se encuentra principalmente en el desequilibrio entre la cantidad de viviendas disponibles y el número de personas que buscan una. A esta situación se suma la presencia de compradores con una capacidad económica elevada, dispuestos a asumir precios que para otros hogares resultarían inalcanzables. Esta combinación está contribuyendo a elevar progresivamente el coste de las operaciones inmobiliarias.

El problema del alquiler

El fenómeno también repercute directamente sobre el mercado del alquiler. Cuando determinados compradores pueden pagar cantidades muy superiores a las habituales, los precios de referencia terminan aumentando y afectan a una parte mucho más amplia de la población. Los hogares con ingresos medios son, en consecuencia, los que encuentran mayores dificultades para competir por una vivienda en las zonas con más demanda.

Uno de los factores que explican este escenario es la escasez de nueva oferta. El Banco de España ha advertido de que España necesita cientos de miles de viviendas adicionales para responder a las necesidades existentes. La situación contrasta con los años del gran auge inmobiliario, cuando la construcción residencial alcanzó niveles muy elevados. Actualmente, por el contrario, la incorporación de nuevas viviendas al mercado avanza a un ritmo mucho más reducido.

La presión sobre el sector se produce además en un contexto de crecimiento económico y elevado nivel de empleo. Más personas con trabajo buscan formar un hogar, independizarse o cambiar de residencia, lo que mantiene elevada la demanda. Esta circunstancia contribuye a que los precios continúen tensionados incluso después de haber superado los niveles registrados durante la anterior etapa de expansión inmobiliaria.

La economía se dispara

No obstante, existen diferencias importantes respecto al escenario vivido hace aproximadamente dos décadas. El sistema financiero mantiene una actitud más cautelosa en la concesión de préstamos hipotecarios y las condiciones para acceder al crédito son, en general, más exigentes. Esto reduce algunos de los riesgos asociados al endeudamiento masivo que caracterizó la burbuja inmobiliaria anterior.

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Niño Becerra considera que la evolución futura dependerá, en buena medida, de hasta dónde puedan llegar los bolsillos de compradores e inquilinos. Mientras exista capacidad para asumir los precios actuales, la tendencia alcista puede mantenerse. El problema aparecerá cuando una parte significativa de la población alcance su límite financiero y deje de poder afrontar nuevas subidas.