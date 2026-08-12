Santiago Niño Becerra, economista: "Habrá casos en que los salarios no suban más por racanería de las empresas, en otros porque, simplemente no pueden"

Muchos sienten que sus salarios llevan años estancados y que, sin embargo, el coste de la vida no hace más que crecer. Y eso tiene una explicación que Santiago Niño-Becerra, economista, ha explicado por medio de sus redes sociales.

El economista habla del problema de los salarios en España

El experto considera que España cuenta con un problema estructural que acaba convirtiéndose en el corazón del conflicto: se produce demasiado valor añadido bajo, y eso acaba limitando cuánto pueden subirse los salarios.

"Si el consumo privado se mantiene o aumenta es porque se desahorra o se aumenta el endeudamiento", afirma el economista. Y eso va directamente ligado a la idea de que los ingresos del hogar no van a la par de los gastos.

En ese punto, las familias se ven forzadas a tener que plantear estrategias distintas. Un ejemplo sencillo permite entenderlo mejor: si una familia ingresa 2.500 euros mensuales y antes gastaba 2.000, podía ahorrar 500 euros cada mes. Si ahora necesita 2.300 euros para mantener un nivel de consumo similar, su ahorro cae hasta los 200 euros.

Pero lógicamente, eso tiene consecuencias: las familias pasan a ahorrar menos, a tener que usar tarjetas de crédito o incluso pedir préstamos. Es decir, escenarios alejados de lo que puede considerarse un día a día cómodo.

Santiago Niño Becerra opina sobre la tensión creciente mundial en X. / Álvaro Monge

Asimismo, Santiago Niño-Becerra también lidia con la problemática de los salarios de forma bastante directa: "Habrá casos en que los salarios no suban más por racanería de las empresas, en otros porque, simplemente las empresas no pueden".

Aquí el economista realiza una doble lectura que siempre es necesaria. Porque lógicamente no es lo mismo una compañía que opte por no subir el salario de sus trabajadores pese a tener el margen para ello, que otra simplemente que no tenga la viabilidad económica.

En ese segundo escenario, una subida importante de los costes salariales podría obligar a la empresa a reducir sus márgenes, aumentar precios, recortar otras partidas o, en los casos más extremos, reducir plantilla... pero en ningún caso son alternativas adecuadas.

Santiago Niño Becerra, experto en economía. / TV3

Pero el gran problema de todo radica en ese 'valor añadido' del que habla Santiago, es decir, cuánto valor económico es capaz de generar juna actividad por encima del coste de producción de la misma. Hay ejemplos muy claros de esto.

No es lo mismo que una empresa con 10 trabajadores genere 500.000 euros de valor añadido que otra, con esos mismos 10 trabajadores, genere un millón. En el segundo caso, cada empleado está contribuyendo a generar mucho más valor económico, lo que potencialmente proporciona mayor margen para salarios, inversión y beneficios.

En definitiva, Niño-Becerra sitúa el problema mucho más allá de una simple discusión sobre si las empresas quieren o no subir salarios. Su planteamiento es estructural: si España consigue generar más valor añadido por trabajador, aumentaría la productividad y habría más margen para mejorar la competitividad, elevar los salarios y, como consecuencia, incrementar también la recaudación fiscal.